Знайдено свідчення таємничого ритуалу інків: місце його проведення покинули назавжди (фото)

Археологи виявили докази того, що споруда інків у Ванкасанзі на півночі Перу була навмисно закрита в рамках ритуального обряду, а не просто покинута. Знахідка була зроблена в Хуаман-Орко — на височині близько 3400 метрів над рівнем моря.

Під час розкопок виявили 18 цілих церемоніальних посудин та 11 кам'яних артефактів, серед яких — жорна, мано та сільськогосподарські мотики. Такі знахідки вказують на планове ритуальне закриття простору перед тим, як вхід було остаточно запечатано, пише Heritage Daily.

Ці артефакти було розміщено всередині шару засипки, який використовували для перекриття входу між огородженою територією та головною площею поселення. Ретельне розташування предметів свідчить про те, що цей матеріал не був звичайним будівельним сміттям.

На вершині цього шару було встановлено хуанку — священний стоячий камінь. У релігійних традиціях Анд хуанки могли виконувати захисну роль. Її розташування над запечатаним входом свідчить про те, що закриття мало не лише практичне призначення: будівлю офіційно виводили з експлуатації, водночас визнаючи священний характер цього простору.

Закриття також допомогло дослідникам ідентифікувати більш ранній етап розвитку комплексу Ванкасанга. Пізніші будівельні роботи змінили цю територію: у міру розвитку поселення тут з'являлися нові споруди та кам'яна кладка. Фрагменти кераміки, пов'язані як із традиціями Кахамарки, так і з провінційними традиціями інків, надали додаткові докази існування різних періодів заселення та діяльності на цьому місці.

Ритуали відігравали важливу роль у Імперії інків Фото: Wikimedia Commons

У Ванкасанзі були й інші незвичайні знахідки. Раніше археологи виявили 12 круглих колкас, або сховищ, у секторі С. У період Імперії інків колкас використовувалися для зберігання сільськогосподарської продукції та інших запасів і були частиною адміністративної та економічної системи Імперії інків, відомої як Тауантінсуйо.

Ця пам'ятка вперше привернула увагу археологів у 1989 році, коли архітектор Хосе Пінеда Кеведо задокументував структуру розселення в долині. Більше ніж через три десятиліття дослідницький проєкт "Ванкасанга" відновив обстеження та розкопки в секторах С і D. Нинішні роботи зосереджені на історії заселення цієї пам'ятки, а також на розширенні та присутності Імперії інків у високогір'ї Кахабамба.

Це відкриття демонструє, що для інків важливим було не лише те, що люди побудували, а й те, як вони припинили використання простору. У Ванкасанзі посудини, знаряддя праці та стоячий камінь зберегли цей останній акт, надаючи археологам рідкісну можливість зазирнути в релігійні обряди часів Імперії інків.

Інші новини науки