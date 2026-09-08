Неочікуваний улов: рибалки сітками витягли жінку з глибини 120 метрів (фото)

Одного разу рибалки сіткою витягли з Егейського моря бронзову статую жінки заввишки майже два метри, яка пролежала під водою століттями. Статуя, яка зараз відома як "Дама з Калімноса", була піднята в 1994 році поблизу грецького острова Калімнос з глибини близько 120 метрів.

"Дама з Калімноса" датується III століттям до н. е. і зображує жінку, одягнену в хітон та важкий гіматіон. Статуя належить до елліністичної версії типу "Велика жінка з Геркуланума", який використовувався для зображення жінок високого соціального статусу, цариць та богинь, пише Arkeonews.

Археолог Ольга Палагія висунула припущення, що статуя може зображати Арсіною III, царицю Птолемеївського Єгипту. Ця ідентифікація залишається лише гіпотезою, але схожість із портретами цариць династії Птолемеїв зробила її важливим предметом дослідження.

Також невідомо, де саме спочатку стояла статуя. Її наявність на морському дні наводить на думку, що вона, можливо, загубилася з корабля, який перевозив цінні бронзові витвори через Середземне море.

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"Дама з Калімноса" датується III століттям до н. е. і зображує жінку, одягнену в хітон та важкий гіматіон Фото: Official Kalymnos Archaeological Museum Guide

Знахідка набула ще більшого значення після того, як статую передали грецьким археологічним органам. У дослідженні, опублікованому Музеєм Дж. Пола Гетті, зазначається, що значна винагорода, виплачена за знахідку, спонукала місцевих рибалок повідомляти про інші бронзові предмети з тієї ж місцевості.

Упродовж наступних років археологи отримали фрагменти, серед яких була бронзова голова бородатого правителя в македонській каусії, уламки кінних статуй та інші залишки скульптур. Деякі з них було витягнуто з моря, а інші, за повідомленнями, роками зберігалися місцевими жителями. Сьогодні музей Калімноса експонує кілька з цих елліністичних бронзових творів разом із "Дамою з Калімноса".

Після реставрації "Дама з Калімноса" стала найважливішим експонатом Археологічного музею Калімноса, який було відкрито у 2009 році. Понад тридцять років після того, як рибалки витягли бронзову статую з моря, вона й досі пов'язує одну випадкову знахідку з набагато ширшою картиною античної середземноморської торгівлі, скульптури та корабельних аварій.

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