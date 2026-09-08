Рекордна знахідка: у Фінляндії знайшли скарб епохи вікінгів вагою 4,5 кілограма (фото)

На півдні Фінляндії виявили тисячі монет та інших срібних предметів, що стало найбільшим серед знайдених скарбів епохи вікінгів. Предмети були заховані у двох ємностях з березової кори, матеріалу, який зазвичай не зберігається до наших часів.

Пошуковець Калле Лаппінен знайшов скарб поблизу центру міста Сисмя 3 вересня 2026 року. Наступного дня археолог Еско Тіккала з Музеїв міста Лахті оглянув місце знахідки та очолив роботи з вилучення скарбу, пише Arkeonews.

У музеї зазначили, що ця знахідка є найбільшим відомим скарбом монет пізньої епохи заліза у Фінляндії. Вага срібла становить близько 4,5 кілограма, тоді як точна кількість монет ще не встановлена, оскільки їх ще потрібно очистити, розсортувати та перерахувати.

Скарб містив не лише монети. Археологи виявили браслет, оправу та намистину зі срібла. Предмети були розподілені між двома контейнерами з березової кори, закопаними на глибині близько 45 сантиметрів серед каменів, причому відстань між контейнерами становила приблизно 12 метрів.

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Директорка музеїв Лахті Туулія Туомі зазначила, що збережена березова кора є однією з особливо незвичайних особливостей цієї знахідки. Органічні залишки з доісторичних контекстів у Фінляндії зустрічаються рідко, тому ці ємності можуть надати інформацію про те, як срібло зберігалося та ховалося.

Ця знахідка є найбільшим відомим скарбом монет пізньої епохи заліза у Фінляндії Фото: Esko Tikkala, Lahden Museot

Масштаб знахідки також змінює попередній рекорд. До знахідки в Сисмі найбільший відомий у Фінляндії скарб монет епохи вікінгів було знайдено в Ноусіайнені в 1895 році. Він містив понад 1 600 монет та срібних предметів загальною вагою близько 2,2 кілограма.

Національний музей Фінляндії зазначає, що скарб з Ноусіайнена включав німецькі, англійські, скандинавські, італійські, ірландські, візантійські та ісламські монети, що свідчить про те, як далеко срібло могло подорожувати, перш ніж потрапити до Фінляндії. Набагато більший скарб із Сисми може свідчити про аналогічно широку мережу, але це можна буде встановити лише після ідентифікації окремих монет.

Серед попередніх знахідок у цьому районі — імітація дирхама Саманідів та срібні предмети, виготовлені за зразком візантійських монет. Такі знахідки свідчать про те, що срібло, пов'язане з віддаленими регіонами, потрапило в цей район ще століття тому.

Це відкриття може розкрити більше про переміщення та використання срібла у Фінляндії епохи вікінгів. Наразі скарб із Сисми вже є рідкісним археологічним свідченням багатства, торгівлі часів епохи вікінгів у Фінляндії.

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