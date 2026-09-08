Рекордная находка: в Финляндии нашли клад эпохи викингов весом 4,5 килограмма (фото)

На юге Финляндии обнаружили тысячи монет и других серебряных предметов, что стало крупнейшей находкой среди сокровищ эпохи викингов. Предметы были спрятаны в двух сосудах из березовой коры — материала, который обычно не сохраняется до наших дней.

Искатель Калле Лаппинен обнаружил клад недалеко от центра города Сисмя 3 сентября 2026 года. На следующий день археолог Эско Тиккала из Музеев города Лахти осмотрел место находки и возглавил работы по извлечению клада, пишет Arkeonews.

В музее отметили, что эта находка является крупнейшим из известных кладов монет позднего железного века в Финляндии. Вес серебра составляет около 4,5 килограмма, тогда как точное количество монет пока не установлено, поскольку их ещё предстоит очистить, рассортировать и пересчитать.

В кладе были не только монеты. Археологи обнаружили браслет, оправу и бусину из серебра. Предметы были распределены между двумя контейнерами из березовой коры, закопанными на глубине около 45 сантиметров среди камней, причем расстояние между контейнерами составляло примерно 12 метров.

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Директор музеев Лахти Туулия Туоми отметила, что сохранившаяся березовая кора является одной из особенно необычных особенностей этой находки. Органические остатки из доисторических слоев в Финляндии встречаются редко, поэтому эти сосуды могут дать представление о том, как серебро хранилось и пряталось.

Эта находка является крупнейшим из известных кладов монет позднего железного века в Финляндии Фото: Esko Tikkala, Lahden Museot

Масштаб находки также побил предыдущий рекорд. До находки в Сисме крупнейший из известных в Финляндии клад монет эпохи викингов был обнаружен в Ноусиайнене в 1895 году. Он содержал более 1 600 монет и серебряных предметов общим весом около 2,2 килограмма.

Национальный музей Финляндии отмечает, что клад из Ноусиайнена включал немецкие, английские, скандинавские, итальянские, ирландские, византийские и исламские монеты, что свидетельствует о том, как далеко серебро могло путешествовать, прежде чем попасть в Финляндию. Гораздо более крупный клад из Сисмы может свидетельствовать об аналогично широкой сети, но это можно будет установить только после идентификации отдельных монет.

Среди ранее обнаруженных находок в этом районе — имитация дирхама Саманидов и серебряные предметы, изготовленные по образцу византийских монет. Такие находки свидетельствуют о том, что серебро, связанное с отдаленными регионами, попало в этот район еще столетие назад.

Это открытие может пролить свет на перемещение и использование серебра в Финляндии в эпоху викингов. На данный момент клад из Сисмы уже является редким археологическим свидетельством богатства и торговли в эпоху викингов в Финляндии.

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