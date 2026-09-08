Неожиданный улов: рыбаки сетками вытащили женщину с глубины 120 метров (фото)

Однажды рыбаки выловили сетью из Эгейского моря бронзовую статую женщины высотой почти два метра, которая пролежала под водой веками. Статуя, которая сейчас известна как "Дама с Калимноса", была поднята в 1994 году недалеко от греческого острова Калимнос с глубины около 120 метров.

"Дама из Калимноса" датируется III веком до н. э. и изображает женщину, одетую в хитон и тяжелый гиматион. Статуя относится к эллинистической версии типа "Великая женщина из Геркуланума", который использовался для изображения женщин высокого социального статуса, цариц и богинь, пишет Arkeonews.

Археолог Ольга Палагия выдвинула предположение, что статуя может изображать Арсину III, царицу Птолемеевского Египта. Эта идентификация остается лишь гипотезой, но сходство с портретами цариц династии Птолемеев сделало её важным предметом исследования.

Также неизвестно, где именно изначально стояла статуя. Её наличие на морском дне наводит на мысль, что она, возможно, упала с корабля, который перевозил ценные бронзовые изделия через Средиземное море.

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"Дама из Калимноса" датируется III веком до н. э. и изображает женщину, одетую в хитон и тяжелый гиматион Фото: Official Kalymnos Archaeological Museum Guide

Находка приобрела ещё большее значение после того, как статую передали греческим археологическим органам. В исследовании, опубликованном Музеем Дж. Пола Гетти, отмечается, что значительное вознаграждение, выплаченное за находку, побудило местных рыбаков сообщать о других бронзовых предметах из той же местности.

В последующие годы археологи обнаружили фрагменты, среди которых была бронзовая голова бородатого правителя в македонском стиле, обломки конных статуй и другие остатки скульптур. Некоторые из них были извлечены из моря, а другие, по сообщениям, годами хранились местными жителями. Сегодня музей Калимноса экспонирует несколько из этих эллинистических бронзовых произведений вместе с "Дамой из Калимноса".

После реставрации "Дама с Калимноса" стала важнейшим экспонатом Археологического музея Калимноса, открытого в 2009 году. Спустя более тридцати лет после того, как рыбаки извлекли бронзовую статую из моря, она по-прежнему связывает одну случайную находку с гораздо более обширной картиной античной средиземноморской торговли, скульптуры и кораблекрушений.

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