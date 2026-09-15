Обнаружены следы таинственного ритуала инков: место его проведения покинули навсегда (фото)

Археологи обнаружили доказательства того, что сооружение инков в Ванкасанге на севере Перу было намеренно закрыто в рамках ритуального обряда, а не просто заброшено. Находка была сделана в Хуаман-Орко — на высоте около 3400 метров над уровнем моря.

В ходе раскопок было обнаружено 18 целых церемониальных сосудов и 11 каменных артефактов, среди которых — жернова, мано и сельскохозяйственные мотики. Такие находки указывают на плановое ритуальное закрытие пространства перед тем, как вход был окончательно запечатан, пишет Heritage Daily.

Эти артефакты были обнаружены внутри слоя засыпки, который использовался для перекрытия прохода между огороженной территорией и главной площадью поселения. Тщательное расположение предметов свидетельствует о том, что этот материал не был обычным строительным мусором.

На вершине этого слоя была установлена хуанка — священный стоячий камень. В религиозных традициях Анд хуанки могли выполнять защитную роль. Её расположение над запечатанным входом свидетельствует о том, что закрытие имело не только практическое назначение: здание официально выводили из эксплуатации, одновременно признавая священный характер этого пространства.

Закрытие также помогло исследователям определить более ранний этап развития комплекса Ванкасанга. Позднейшие строительные работы изменили эту территорию: по мере развития поселения здесь появлялись новые сооружения и каменная кладка. Фрагменты керамики, связанные как с традициями Кахамарки, так и с провинциальными традициями инков, предоставили дополнительные доказательства существования различных периодов заселения и деятельности на этом месте.

Ритуалы играли важную роль в Империи инков Фото: Wikimedia Commons

В Ванкасанге были и другие необычные находки. Ранее археологи обнаружили 12 круглых колкасов, или хранилищ, в секторе С. В период Империи инков колкасы использовались для хранения сельскохозяйственной продукции и других запасов и были частью административной и экономической системы Империи инков, известной как Тауантинсуйо.

Этот памятник впервые привлек внимание археологов в 1989 году, когда архитектор Хосе Пинеда Кеведо задокументировал структуру расселения в долине. Спустя более трёх десятилетий исследовательский проект "Ванкасанга" возобновил обследование и раскопки в секторах С и D. Нынешние работы сосредоточены на истории заселения этого памятника, а также на расширении и присутствии Империи инков в высокогорье Кахабамба.

Это открытие показывает, что для инков важно было не только то, что люди построили, но и то, как они перестали использовать пространство. В Ванкасанге сосуды, орудия труда и стоящий камень запечатлели этот последний акт, предоставив археологам редкую возможность заглянуть в религиозные обряды времен Империи инков.

Другие новости науки