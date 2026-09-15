Искали лягушек, а нашли зуб древнего гиганта: случайная находка в Калифорнии (фото)

В Калифорнии случайно обнаружили нечто необычное: исследовательница заметила в русле ручья камень странной формы, который оказался древней окаменелостью. Эта находка оказалась чрезвычайно хорошо сохранившимся зубом взрослого тихоокеанского мастодонта.

Окаменелость была обнаружена в природном заповеднике в округе Сан-Матео в ходе полевых работ, направленных на улучшение условий обитания исчезающей калифорнийской красноножной лягушки. Исследование не имело никакого отношения к окаменелостям, поэтому состояние и размер зуба стали особенно неожиданным открытием, пишет IFLScience.

Бригид Линч, геоморфолог из компании Balance Hydrologics, была той исследовательницей, которая его заметила. "Как геолог, я часто выезжаю в поле и вижу разные вещи, но, безусловно, ничего столь захватывающего, как это", — сказала Линч.

Окаменелость принадлежала тихоокеанскому мастодонту (Mammut pacificus) Фото: Midpeninsula Regional Open Space District

Позже зуб исследовал Уэйн Томпсон, палеонтолог и владелец компании "Pacific Paleontology". Его поразило, насколько хорошо он сохранился. "Сам зуб находится в безупречном состоянии. Это самый полный моляр мастодонта из нашей местности и самый впечатляющий моляр мастодонта, который я когда-либо видел. У меня по спине побежали мурашки", — сказал Томпсон.

Эта окаменелость принадлежала тихоокеанскому мастодонту (Mammut pacificus) — виду, официально признанному в 2019 году. Это животное обитало на американском Западе, в частности в Калифорнии, Орегоне и некоторых районах Мексики, прежде чем вымерло примерно 11 000 лет назад. Оно сосуществовало с американским мастодонтом (Mammut americanum) и было родственно современным слонам.

Тихоокеанские мастодонты отличались от своих американских сородичей по нескольким физическим признакам. Их зубы были уже, кости ног — толще, а бивни также имели отличия. Как и другие мастодонты, они были травоядными животными, которые использовали свои большие зубы для переваривания растительности.

Они жили в плейстоцене — периоде, начавшемся примерно 2,5 миллиона лет назад и продолжавшемся до конца последнего ледникового периода. Мастодонты питались листьями и плодами, используя свои крепкие хоботы для срывания растительности с деревьев.

Мастодонты питались листьями и плодами, используя свои крепкие хоботы для срывания растительности с деревьев Фото: Midpeninsula Regional Open Space District

Мамонты, с другой стороны, имели иной рацион. В отличие от мастодонтов, которые питались преимущественно древесной растительностью, они были травоядными и питались травами, цветущими растениями и другой низкорослой растительностью. Кроме того, они, как правило, были крупнее мастодонтов. Самцы мастодонтов могли достигать около 3 метров в высоту и весить примерно от 8 до 9 тонн, тогда как самые крупные самцы колумбийских мамонтов достигали около 4,5 метров и весили целых 13 тонн.

Недавно найденный зуб передали Школе устойчивого развития имени Доэрра при Стэнфордском университете. Исследователи планируют провести радиоуглецевый анализ, чтобы определить его возраст.

"Окаменелости — это наша единственная возможность заглянуть в биологическое разнообразие прошлого", — сказала Кристин Гарсия, куратор и руководитель коллекции геонаучных образцов в Стэнфорде. Она добавила, что окаменелости могут помочь исследователям понять дикую природу и экосистемы прошлого, одновременно улучшая прогнозы и решения по защите экосистем и биоразнообразия сегодня.

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