Шукали жаб, а знайшли зуб древнього гіганта: випадкове відкриття у Каліфорнії (фото)

У Каліфорнії випадково знайшли дещо незвичне: дослідниця помітила у руслі струмка камінь дивної форми, який виявився древньою скам'янілістю. Ця знахідка виявилася надзвичайно добре збереженим зубом дорослого тихоокеанського мастодонта.

Скам'янілість було знайдено в природному заповіднику в окрузі Сан-Матео під час польових робіт, спрямованих на поліпшення умов проживання зникаючої каліфорнійської червононогії жаби. Дослідження не мало жодного стосунку до скам'янілостей, тому стан і розмір зуба стали особливо несподіваним відкриттям, пише IFLScience.

Брігід Лінч, геоморфолог із компанії Balance Hydrologics, була тією дослідницею, яка його помітила. "Як геолог, я часто виїжджаю в поле й бачу різні речі, але, безумовно, нічого настільки захоплюючого, як це", — сказала Лінч.

Скам'янілість належала тихоокеанському мастодонту (Mammut pacificus) Фото: Midpeninsula Regional Open Space District

Пізніше зуб дослідив Вейн Томпсон, палеонтолог і власник компанії "Pacific Paleontology". Його вразило, наскільки добре він зберігся. "Сам зуб перебуває в бездоганному стані. Це найповніший моляр мастодонта з нашої місцевості і найвражаючіший моляр мастодонта, який я коли-небудь бачив. У мене по спині пробігли мурашки", — сказав Томпсон.

Ця скам'янілість належала тихоокеанському мастодонту (Mammut pacificus) — виду, офіційно визнаному у 2019 році. Ця тварина мешкала на американському Заході, зокрема в Каліфорнії, Орегоні та деяких районах Мексики, перш ніж вимерла приблизно 11000 років тому. Вона існувала поряд з американським мастодонтом (Mammut americanum) і була споріднена з сучасними слонами.

Тихоокеанські мастодонти відрізнялися від своїх американських родичів за кількома фізичними ознаками. Їхні зуби були вужчими, кістки ніг — товстішими, а бивні також мали відмінності. Як і інші мастодонти, вони були травоїдними тваринами, які використовували свої великі зуби для перетравлення рослинності.

Вони жили в плейстоцені — періоді, що розпочався приблизно 2,5 мільйона років тому і тривав до кінця останнього льодовикового періоду. Мастодонти харчувалися листям і плодами, використовуючи свої міцні хоботи для зривання рослинності з дерев.

Мастодонти харчувалися листям і плодами, використовуючи свої міцні хоботи для зривання рослинності з дерев Фото: Midpeninsula Regional Open Space District

Мамонти, з іншої сторони, мали інший раціон. На відміну від мастодонтів, які переважно харчувалися деревною рослинністю, вони були травоїдами, що їли трави, квітучі рослини та іншу низькорослу рослинність. Вони також, як правило, були більшими за мастодонтів. Самці мастодонтів могли досягати близько 3 метрів у висоту та важити приблизно від 8 до 9 тонн, тоді як найбільші самці колумбійських мамонтів досягали близько 4,5 метрів і важили аж 13 тонн.

Нещодавно знайдений зуб передали Школі сталого розвитку імені Доерра при Стенфордському університеті. Дослідники планують використовувати радіовуглецевий аналіз, щоб визначити його вік.

"Скам’янілості — це наша єдина можливість зазирнути в біорізноманіття минулого", — сказала Крістін Гарсія, кураторка та керівниця колекції геонаукових зразків у Стенфорді. Вона додала, що скам'янілості можуть допомогти дослідникам зрозуміти минулу дику природу та екосистеми, водночас покращуючи прогнози та рішення щодо захисту екосистем і біорізноманіття сьогодні.

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