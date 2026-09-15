Таємничий галльський воїн чи хтось інший: шолом з Норт-Берстеда досі не розкрив секрет (фото)

Ще у 2008 році археологи виявили незвичайне поховання, яке хловало таємницю, яка досі залишилася без відповіді. У Західному Сассексі знайшли могилу озброєного воїна, всередині якої знаходилися меч, спис, щит та незвичайний бронзовий шолом.

Могила привернула увагу завдяки якості та різноманітності знайдених у ній предметів. Археологи знайшли меч, наконечник спису та бронзовий щитовий навершник, проте найнезвичайнішим предметом був шолом, пише Arkeonews.

Артефакт виконаний за зразком типу "Кулус-Мангайм" — форми, пов'язаної як з кельтським, так і з римським військовим спорядженням у пізній залізній добі. Джерела описують знахідку з Норт-Берстеда як рідкісний британський аналог цього типу шолома, який попередньо датується приблизно 50 роками до н. е.

Артефакт виконаний за зразком типу "Кулус-Мангайм" Фото: Arkeonews

Найбільш вражаючою рисою виявився вишуканий ажурний орнамент, прикріплений до нього. Шолом мав два бронзові гребені: один спрямований уперед, а інший — назад. Їхній незвичайний дизайн перетворив захисний шолом на яскравий символ статусу. Фахівці припускають, що спочатку на гребенях, ймовірно, кріпився чуб із кінського волосу або подібного матеріалу.

Чоловік, похований у Норт-Берстеді, безперечно був важливою особою, але його походження залишається невідомим. Аналіз останків свідчить про те, що він, ймовірно, виріс у східній Франції або східній Англії. Ці дані не вказують на конкретне місце народження, але вписуються в загальну картину переміщень між Британією та континентальною Європою в пізній залізній добі.

Чоловіка поховали за кілька десятиліть до римського завоювання Британії в 43 році н. е. Фото: Thames Valley Archaeological Services

У цей період Ла-Манш не був надійним бар'єром. Люди, товари та військове спорядження переміщалися між Британією та Галлією, і воїни могли перетинати море з метою торгівлі, ведення війни, укладення союзів або з інших причин.

Чоловіка поховали за кілька десятиліть до римського завоювання Британії в 43 році н. е., що припадає приблизно на період походів Юлія Цезаря в Галлії. Деякі вчені висувають гіпотезу про зв'язок воїна з тими конфліктами, але немає переконливих доказів того, що він воював за Цезаря чи проти нього.

Шолом мав два бронзові гребені: один спрямований уперед, а інший — назад Фото: Wikimedia Commons

Ці нерозкриті питання роблять шолом з Норт-Берстеда настільки цінним. Замість того, щоб чітко вписуватися в історію протистояння римлян і кельтів, це поховання демонструє, наскільки тісними вже тоді могли бути зв'язки між південною Британією та континентальною Європою.

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