Таємничий галльський воїн чи хтось інший: шолом з Норт-Берстеда досі не розкрив секрет (фото)
Ще у 2008 році археологи виявили незвичайне поховання, яке хловало таємницю, яка досі залишилася без відповіді. У Західному Сассексі знайшли могилу озброєного воїна, всередині якої знаходилися меч, спис, щит та незвичайний бронзовий шолом.
Могила привернула увагу завдяки якості та різноманітності знайдених у ній предметів. Археологи знайшли меч, наконечник спису та бронзовий щитовий навершник, проте найнезвичайнішим предметом був шолом, пише Arkeonews.
Артефакт виконаний за зразком типу "Кулус-Мангайм" — форми, пов'язаної як з кельтським, так і з римським військовим спорядженням у пізній залізній добі. Джерела описують знахідку з Норт-Берстеда як рідкісний британський аналог цього типу шолома, який попередньо датується приблизно 50 роками до н. е.
Найбільш вражаючою рисою виявився вишуканий ажурний орнамент, прикріплений до нього. Шолом мав два бронзові гребені: один спрямований уперед, а інший — назад. Їхній незвичайний дизайн перетворив захисний шолом на яскравий символ статусу. Фахівці припускають, що спочатку на гребенях, ймовірно, кріпився чуб із кінського волосу або подібного матеріалу.
Чоловік, похований у Норт-Берстеді, безперечно був важливою особою, але його походження залишається невідомим. Аналіз останків свідчить про те, що він, ймовірно, виріс у східній Франції або східній Англії. Ці дані не вказують на конкретне місце народження, але вписуються в загальну картину переміщень між Британією та континентальною Європою в пізній залізній добі.
У цей період Ла-Манш не був надійним бар'єром. Люди, товари та військове спорядження переміщалися між Британією та Галлією, і воїни могли перетинати море з метою торгівлі, ведення війни, укладення союзів або з інших причин.
Чоловіка поховали за кілька десятиліть до римського завоювання Британії в 43 році н. е., що припадає приблизно на період походів Юлія Цезаря в Галлії. Деякі вчені висувають гіпотезу про зв'язок воїна з тими конфліктами, але немає переконливих доказів того, що він воював за Цезаря чи проти нього.
Ці нерозкриті питання роблять шолом з Норт-Берстеда настільки цінним. Замість того, щоб чітко вписуватися в історію протистояння римлян і кельтів, це поховання демонструє, наскільки тісними вже тоді могли бути зв'язки між південною Британією та континентальною Європою.
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