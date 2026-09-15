Загадочный галльский воин или кто-то другой: шлем из Норт-Берстеда до сих пор не раскрыл свою тайну (фото)

Еще в 2008 году археологи обнаружили необычное захоронение, таившее тайну, которая до сих пор осталась неразгаданной. В Западном Сассексе нашли могилу вооружённого воина, внутри которой находились меч, копьё, щит и необычный бронзовый шлем.

Могила привлекла внимание благодаря качеству и разнообразию найденных в ней предметов. Археологи обнаружили меч, наконечник копья и бронзовый щитовой навершие, однако самым необычным предметом оказался шлем, пишет Arkeonews.

Артефакт выполнен по образцу типа "Кулус-Манхайм" — формы, связанной как с кельтским, так и с римским военным снаряжением позднего железного века. Источники описывают находку из Норт-Берстеда как редкий британский аналог этого типа шлема, который предварительно датируется примерно 50 годом до н. э.

Артефакт изготовлен по образцу типа "Кулус-Мангайм" Фото: Arkeonews

Наиболее поразительной чертой оказался изысканный ажурный орнамент, прикрепленный к нему. Шлем имел два бронзовых гребня: один направлен вперед, а другой — назад. Их необычный дизайн превратил защитный шлем в яркий символ статуса. Специалисты предполагают, что изначально на гребнях, вероятно, крепился хохол из конского волоса или подобного материала.

Мужчина, похороненный в Норт-Берстеде, несомненно, был важной личностью, но его происхождение остается неизвестным. Анализ останков свидетельствует о том, что он, вероятно, вырос в восточной Франции или восточной Англии. Эти данные не указывают на конкретное место рождения, но вписываются в общую картину миграций между Британией и континентальной Европой в позднем железном веке.

Мужчину похоронили за несколько десятилетий до римского завоевания Британии в 43 году н. э. Фото: Thames Valley Archaeological Services

В этот период Ла-Манш не являлся надёжным барьером. Люди, товары и военное снаряжение перемещались между Британией и Галлией, и воины могли пересекать море с целью торговли, ведения войны, заключения союзов или по другим причинам.

Мужчину похоронили за несколько десятилетий до римского завоевания Британии в 43 году н. э., что приходится примерно на период походов Юлия Цезаря в Галлии. Некоторые учёные выдвигают гипотезу о связи воина с этими конфликтами, но нет убедительных доказательств того, что он воевал за Цезаря или против него.

На шлеме было два бронзовых гребня: один направлен вперед, а другой — назад Фото: Wikimedia Commons

Именно эти неразгаданные тайны делают шлем из Норт-Берстеда столь ценным. Вместо того чтобы чётко вписываться в историю противостояния римлян и кельтов, это захоронение демонстрирует, насколько тесными уже тогда могли быть связи между южной Британией и континентальной Европой.

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