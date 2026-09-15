У давній суперечці поставлено крапку: як часто насправді варто мити унітаз

Експерти нарешті поставили крапку у тривалій суперечці щодо того, як часто людям насправді слід прибирати в туалеті та мити унітаз.

Багато людей у всьому світі не терплять рутинного прибирання, особливо коли йдеться про миття унітазу. Але як часто насправді варто одягати гумові рукавички та прибирати? Експерти нарешті поставили крапку в цій давній суперечці, пише Daily Mail.

Думки людей, як правило, розходяться: одні вважають, що унітаз слід мити щонайменше один раз на день, тоді як інші дотримуються думки, що прибирання слід починати не раніше, ніж на унітазі з’являться видимі забруднення.

За словами експертки з прибирання з Британської ради з клінінгу (British Cleaning Council) Делії Каннінгс, у цій давній суперечці нарешті можна поставити крапку. Дослідниця стверджує, що насправді унітаз слід мити раз на тиждень, але періодично необхідно проводити більш ретельне чищення.

Каннінгс стверджує, що сім’ї з п’яти осіб достатньо протирати унітаз у міру необхідності, а раз на тиждень проводити генеральне прибирання. До речі, опитування показали, що метод прибирання "раз на тиждень" є досить популярним серед людей по всьому світу. Втім, деякі визнають, що насправді роблять перерви між прибираннями довшими. Більше того, деякі люди миють унітаз лише тоді, коли на чаші унітазу з’являються видимі зміни — приблизно раз на три тижні.

Експерти насправді дотримуються правила "раз на тиждень" і зазначають, що при правильному виконанні прибирання не займе більше 10 хвилин. Однак час від часу вчені рекомендують проводити більш ретельне прибирання: відкрутити болти, зняти сидіння, а потім очистити кріплення, петлі та всі важкодоступні отвори.

Однак, за словами мікробіолога з Університету Лестера Прімроуз Фрістоун, якщо хтось із домочадців хворіє, до чищення унітазу слід підходити ретельніше. За звичайних умов використання достатньо проводити ретельне прибирання раз на тиждень: дезінфікувати сидіння, чашу унітазу та кнопку змиву, а також чистити чашу щіткою. Якщо ж хтось хворий і заразний, унітаз та простір навколо нього слід прибирати після кожного відвідування.

Що стосується самого прибирання, експерти радять мати під рукою шість предметів:

щітка; засіб для чищення унітазу; гумові рукавички; кілька ганчірок; стара зубна щітка; відро.

Крім того, вчені радять опускати кришку унітазу під час змиву, оскільки це запобігатиме поширенню бактерій і мікроорганізмів.

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