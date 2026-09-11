Найнебезпечніше місце у квартирі: одного лише миття рук після відвідування туалету може бути недостатньо

Нове дослідження показало, що під час кожного змивання унітазу мікроби можуть потрапляти у зону вашого дихання.

Більшість людей на планеті не прагнуть зайвий раз торкатися унітазу. Коли це неминуче, дослідники рекомендують мити руки після цього, навіть якщо візуально унітаз здається чистим. Тепер нове дослідження показує, що одного лише миття рук після відвідування туалету, ймовірно, недостатньо, пише Science Alert.

Проблема полягає в тому, що щоденне користування унітазом призводить до скупчення мікробів, зокрема потенційно небезпечних бактерій і вірусів. Якщо ці мікроби потраплять на ваші руки й залишаться там, ви, ймовірно, можете заразити себе та оточуючих. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що одного миття рук, схоже, недостатньо, щоб позбутися цих небезпечних мікробів.

Справа в тому, що змивання унітазу створює висхідний потік неприємних аерозолів, які можуть підніматися в зону дихання дорослих і залишатися там протягом 20 секунд. Попередні дослідження вже показали, що цей потік може містити широкий спектр мікроорганізмів і, ймовірно, здатний переносити патогени безпосередньо на людей або на поверхні, до яких торкаються люди.

Втім, незважаючи на те, що багато досліджень уже підтвердили існування таких шлейфів, вивчили їхній склад та поведінку, ми все ще мало знаємо про ці небезпеки. Зазначимо, що попередні дослідження відрізняються за дизайном експериментів, методами вимірювання, цільовими мікроорганізмами та способами представлення результатів. Вони також не завжди враховували фактори, що впливають на утворення викидів, зокрема вентиляцію ванної кімнати або фізичні та гідравлічні характеристики унітазів.

У новому дослідженні австралійські вчені провели систематичний огляд літератури, проаналізувавши 22 дослідження щодо аерозолів, що утворюються під час змиву унітазу. За словами провідної авторки дослідження Ліри Адіяні з Університету Фліндерса, змивання в туалеті створює турбулентність, здатну вивільняти аерозолі в навколишнє повітря.

Результати деяких досліджень свідчать, що ці аерозолі можуть перебувати на рівні вдиху дорослої людини, що вказує на потенційний шлях інгаляційного впливу. Хоча ці аерозолі в основному складаються з води, вони також можуть містити біоаерозолі, причому багато з них являють собою цілі бактерії або віруси, а деякі можуть безконтрольно поширюватися в носі або роті людини.

Втім, вчені визнають, що ступінь небезпеки насправді може залежати від цілого ряду факторів, зокрема від обсягу та енергії змиву, а також від кількості патогенних мікроорганізмів в унітазі. Чим більше мікробів міститься в унітазі, тим більше біоаерозолів може виділятися. Отже, більший об’єм змиву зазвичай утворює більше аерозолів

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