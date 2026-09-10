Людей змусили їсти томатну пасту протягом 3 місяців: з їхнім мозком сталося щось дивне

У недавньому дослідженні вчені змусили людей вживати томатну пасту протягом трьох місяців. Результати сканування їхнього мозку показали зміни

Помідори — один із найпопулярніших продуктів у світі, але тепер результати нового дослідження дають підстави припускати, що цей продукт, ймовірно, непомітно впливає на роботу людського мозку. У новій роботі вчені змусили людей вживати томатну пасту протягом 3 місяців — результати сканування показали, що це змінило мозок, пише Science Alert.

Відомо, що червоні помідори містять яскравий пігмент лікопін — потужний антиоксидант, здатний долати гематоенцефалічний бар’єр і, можливо, сприяти зменшенню нейрозапалення. Але чи впливає цей продукт на роботу нашого мозку? Нове рандомізоване клінічне дослідження припускає, що це так.

Іспанські вчені дослідили, як споживання томатної пасти впливає на когнітивні показники здорових дорослих. Автори також зазначають, що їхня робота, ймовірно, є першим клінічним дослідженням, яке пов’язує зміни у вмісті антиоксиданту лікопіну зі змінами функціональної зв’язаності головного мозку.

У ході дослідження, результати якого опубліковано в журналі Antioxidants, 42 дорослих середнього віку попросили щодня вживати 35 грамів томатної пасти. Результати аналізу показали, що у учасників спостерігалося посилення вибіркової уваги та незначне поліпшення асоціативної пам’яті в когнітивних тестах. Ці поліпшення були підтверджені скануванням мозку у меншій групі з 14 учасників.

Кластери, що демонструють зниження зв"язності, позначені синім кольором; червоно-жовтий колір позначає функціональну мережу, в якій було виявлено відмінності. (a) Права лобово-тім"яна мережа. (b) Слухова мережа. (c) Дорсальна мережа уваги Фото: Antioxidants

Сканування виявило попередні зміни у зв’язності великих мозкових мереж, хоча аналіз зображень був невеликим і статистично недостатньо значущим. Крім того, важливо зазначити, що дослідження не було сліпим — і учасники, і автори дослідження знали, хто з реципієнтів вживав томатну пасту. Зазначимо, що це не дозволяє повністю виключити, що знання про те, якої дієти дотримувалися учасники, впливало на їхню мотивацію або зусилля під час виконання когнітивних тестів.

Втім, попередні висновки виявилися досить цікавими, оскільки свідчать про те, що біоактивні сполуки в томатах, такі як лікопін, можуть сприяти здоров’ю мозку. Дослідники визнають, що в майбутньому їм ще доведеться перевірити цю теорію.

За словами головного автора дослідження, дієтолога Рікардо Лопеса-Соліса з Університету Барселони, результати дослідження, проведеного ним разом із колегами, свідчать про те, що вживання томатів може підтримувати когнітивні функції та модулювати мозкову активність у здорових людей середнього віку.

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