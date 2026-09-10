Людей заставили есть томатную пасту 3 месяца: что-то странное произошло с их мозгом

В недавнем исследовании ученые заставили людей есть томатную пасту в течение трех месяцев. Результаты сканирования их мозга показали изменения

Помидоры — один из самых популярных продуктов в мире, но теперь результаты нового исследования предполагают, что этот продукт, вероятно, незаметно меняет работу человеческого мозга. В новой работе ученые заставили людей есть томатную пасту в течение 3 месяцев — результаты сканирования показали, что это изменило мозг, пишет Science Alert.

Известно, что красные помидоры содержат яркий пигмент ликопин — мощный антиоксидант, способный преодолевать гематоэнцефалический барьер и, возможно, способствующий снижению нейровоспаления. Но влияет ли этот продукт на работу нашего мозга? Новое рандомизированное клиническое исследование предполагает, что это так.

Испанские ученые изучили, как употребление томатной пасты влияет на когнитивные показатели здоровых взрослых. Авторы также отмечают, что их работа, вероятно, является первым клиническим исследованием, связывающим изменения в содержании антиоксиданта ликопина с изменениями функциональной связности головного мозга.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Antioxidants, 42 взрослых среднего возраста попросили ежедневно потреблять 35 граммов томатной пасты. Результаты анализа показали, что у реципиентов наблюдалось усиление избирательного внимания и небольшое улучшение ассоциативной памяти в когнитивных тестах. Эти улучшения были подтверждены сканированием мозга у меньшей группы из 14 участников.

Кластеры, демонстрирующие снижение связности, показаны синим цветом; красно-желтый цвет обозначает функциональную сеть, в которой были обнаружены различия. (a) Правая лобно-теменная сеть. (b) Слуховая сеть. (c) Дорсальная сеть внимания Фото: Antioxidants

Сканирование выявило предварительные изменения в связности крупных мозговых сетей, хотя анализ изображений был небольшим и статистически недостаточно мощным. Кроме того, важно отметить, что исследование не было слепым — и участники, и авторы исследования знали, кто их реципиентов употребляли томатную пасту. Отметим, что это не позволяет полностью исключить, что знание о том, какой диеты придерживались участники, влияло на их мотивацию или усилия при выполнении когнитивных тестов.

Впрочем, предварительные выводы оказались весьма любопытны, поскольку предполагают, что биоактивные соединения в томатах, такие как ликопин, могут способствовать здоровью мозга. Исследователи признают, что в будущем им еще предстоит проверить эту теорию.

По словам ведущего автора исследования, диетолога Рикардо Лопеса-Солиса из Университета Берселоны, результаты их с коллегами исследования свидетельствуют о том, что потребление томатов может поддерживать когнитивные функции и модулировать мозговую активность у здоровых людей среднего возраста.

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