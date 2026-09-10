Людям за рулем следует нервничать в разы больше, чем в самолете: риск гибели в 626 раз выше

Недавнее исследование показывает, что вероятность погибнуть в автомобильной аварии в 626 раз выше, чем в авиакатастрофе.

Статистика свидетельствует о том, что страх перед полетом затрагивает примерно каждого шестого человека, но новое исследование показывает, что нам на самом деле следовало бы нервничать больше за рулем автомобиля, чем во время полета, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Авиационного университета Эмбри-Риддс сравнили риск гибели при полете с другими видами транспорта. Результаты показали, что на одинаковом расстоянии вероятность погибнуть в автомобиле или грузовике в 626 раз выше, чем во время полет на коммерческой рейсе.

По словам ученых, общественное восприятие безопасности транспорта часто формируется видимостью и эмоциональным воздействием редких катастрофических событий, а не объективными показателями риска. Дело в том, что авиакатастрофы крайне редки, но получают непропорционально большое внимание – это создает устойчивое впечатление, что авиаперелеты более опасны по своей природе.

Напротив, гораздо более распространенные причины травм и смертей, в том числе и ДТП, как правило, получают сравнительно мало внимания, несмотря на то, что представляют собой значительно более высокие риски.

В новом исследовании ученые поставили перед собой задачу понять, насколько безопасны полеты на самом деле. Ученые проанализировали риск смертельных исходов в коммерческой авиации США в период с 2016 по 2025 год, а затем сравнили его с другими видами транспорта, развлекательными мероприятиями, бытовыми опасностями и профессиональными рисками.

Результаты показали, что коммерческие авиаперелеты на самом деле исключительно безопасны. В то же время риск гибели на авто или грузовике оказался в 626 раз выше, чем в самолете, а поездки на мотоцикле — более чем в 22 000 раз рискованнее. Даже поездки на автобусах по автомагистралям сопряжены примерно с девятикратным риском по сравнению с коммерческими авиаперелетами.

Но даже это еще не все. Например, катание на лыжах и сноуборде оказался в 73 раза опаснее, чем риск смерти во время авиаперелета, дайвинг опаснее в 180 раз, марафонский бег — в 202 раза, а прыжки с парашютом — в 422 раза.

Кроме того, исследователи изучили риск смерти от различных травм. Результаты показали, что вероятность смерти от удара молнии в три раза выше, чем от полета, от укуса собаки в восемь раз выше, а в результате катастрофической бури — в 16 раз выше.

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