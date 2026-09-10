Водіям слід нервувати в рази більше, ніж пасажирам літака: ризик загибелі в 626 разів вищий

Нещодавнє дослідження показує, що ймовірність загинути в автомобільній аварії у 626 разів вища, ніж у авіакатастрофі.

Статистика свідчить, що страх перед польотом відчуває приблизно кожна шоста людина, але нове дослідження показує, що насправді нам слід більше нервувати за кермом автомобіля, ніж під час польоту, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Авіаційного університету Ембрі-Ріддс порівняли ризик загибелі під час польоту з іншими видами транспорту. Результати показали, що на однаковій відстані ймовірність загинути в автомобілі або вантажівці в 626 разів вища, ніж під час польоту на комерційному рейсі.

За словами вчених, суспільне сприйняття безпеки транспорту часто формується під впливом видимості та емоційного впливу рідкісних катастрофічних подій, а не об’єктивних показників ризику. Справа в тому, що авіакатастрофи трапляються вкрай рідко, але привертають непропорційно велику увагу — це створює стійке враження, що авіаперельоти є більш небезпечними за своєю природою.

Навпаки, набагато поширеніші причини травм і смертей, зокрема й ДТП, як правило, привертають порівняно мало уваги, незважаючи на те, що становлять значно більший ризик.

У новому дослідженні вчені поставили собі за мету з’ясувати, наскільки безпечними є польоти насправді. Вчені проаналізували ризик смертельних випадків у комерційній авіації США в період з 2016 по 2025 рік, а потім порівняли його з іншими видами транспорту, розважальними заходами, побутовими небезпеками та професійними ризиками.

Результати показали, що комерційні авіаперельоти насправді надзвичайно безпечні. Водночас ризик загибелі в автомобілі чи вантажівці виявився в 626 разів вищим, ніж у літаку, а поїздки на мотоциклі — більш ніж у 22 000 разів ризикованіші. Навіть поїздки на автобусах автомагістралями пов’язані з приблизно дев’ятикратним ризиком порівняно з комерційними авіаперельотами.

Але навіть це ще не все. Наприклад, катання на лижах і сноуборді виявилося в 73 рази небезпечнішим, ніж ризик загибелі під час авіаперельоту, дайвінг — у 180 разів небезпечніший, марафонський біг — у 202 рази, а стрибки з парашутом — у 422 рази.

Крім того, дослідники вивчили ризик смерті від різних травм. Результати показали, що ймовірність смерті від удару блискавки утричі вища, ніж від авіакатастрофи, від укусу собаки — у вісім разів вища, а внаслідок катастрофічної бурі — у 16 разів вища.

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