Самое опасное место в квартире: одного лишь мытья рук после туалета может быть недостаточно

Новое исследование показало, что каждый смыв унитаза может выбрасывать микробы в зону вашего дыхания.

Большинство людей на планете не стремятся лишний раз прикасаться к унитазу. Когда это неизбежно, исследователи рекомендуют мыть руки после этого, даже если визуально унитаз кажется чистым. Теперь новое исследование показывает, что одного лишь мытья рук после посещения туалета, вероятно, недостаточно, пишет Science Alert.

Проблема в том, что ежедневная эксплуатация унитаза приводит к скоплению микробов, включая потенциально опасные бактерии и вирусы. Если эти микробы попадут на ваши руки и останутся там, вы, вероятно, можете заразить себя и окружающих. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что одного мытья рук ,похоже, недостаточно, чтобы избавиться от этих опасных микробов.

Дело в том, что смыв унитаза создает восходящий поток неприятных аэрозолей, которые могут подниматься в зону дыхания взрослых и сохраняться там в течение 20 секунд. Предыдущие исследования уже показали, что этот поток может содержать широкий спектр микробов и, вероятно, способен переносить патогены непосредственно на людей или на поверхности, к которым прикасаются люди.

Впрочем, несмотря на то, что многие исследования уже показали существование таких шлейфов, изучили их содержимое и поведение, нам все еще мало известно об этих опасностях. Отметим, что предыдущие исследования различаются по дизайну экспериментов, методам измерения, целевым микробам и способам представления результатов. Они также не всегда учитывали факторы, влияющие на образование выбросов, в том числе вентиляция ванной комнаты или физические и гидравлические характеристики унитазов.

В новом исследовании австралийские исследования провели систематический обзор литературы, проанализировав 22 исследования аэрозолей, образующихся при смыве унитаза. По словам ведущего автора исследования Лиры Адияни из Университета Флиндерса, смыв в туалете создает турбулентность, способную высвобождать аэрозоли в окружающий воздух.

Результаты некоторых исследований показывают, что эти аэрозоли могут находиться на уровне вдыхания взрослого человека, что указывает на потенциальный путь ингаляционного воздействия. Хотя эти аэрозоли в основном состоят из воды, они также могут содержать биоаэрозоли, а многие и них представляют собой целые бактерии или вирусы, а некоторые могут бесконтрольно распространяться в носу или рту человека.

Впрочем, ученые признают, что степень опасности на самом деле может зависеть от целого ряда факторов, в том числе объема и энергии смыва, а также количества патогенных микробов в унитазе. Чем больше микробов присутствует в унитазе, тем больше биоаэрозолей может выделяться. Следовательно, больший объем смыва обычно производит больше аэрозолей

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