В давнем споре поставлена точка: как часто на самом деле стоит мыть унитаз

Эксперты наконец-то поставили точку в давнем споре о том, как часто людям на самом деле следует делать уборку в туалете и мыть унитаз.

Множество людей по всему миру терпеть не могут рутинную уборку, в особенности, когда речь идет о мытье унитаза. Но как часто на самом деле стоит надевать резиновые перчатки и убираться? Эксперты наконец-то поставили точку в этом давнем споре, пишет Daily Mail.

Мнение людей, как правило, разделяется: одни считают, что унитаз следует мыть минимум один раз в день, тогда как другие придерживаются мнения, что нам следует приступать к уборке не раньше, чем на унитазе появятся видимые загрязнения.

По словам эксперта по уборке из Британского совета по клинингу (British Cleaning Council), Делии Каннингс, в этом давнем споре теперь наконец-то можно поставить точку. Исследовательница утверждает, что на самом деле унитаз следует мыть раз в неделю, но периодически необходимо проводить более тщательную чистку.

Каннингс утверждает, что семье из пяти человек достаточно протирать унитаз п мере необходимости, а раз в неделю проводить генеральную чистку. К слову, опросы показали, что метод чистки "раз в неделю" является весьма популярным среди людей по всему земному шару. Впрочем, некоторые признают, что на самом делают перерывы между уборками подлиннее. Более того, некоторые люди моют унитаз лишь в тогда, когда на чаше унитаза появляются видимые изменения — приблизительно раз в три недели.

Эксперты на самом деле придерживаются правила "раз в неделю" и отмечают, что при правильном выполнении уборка не займет более 10 минут. Однако время от времени ученые рекомендуют проводить более глубокую чистку: открутить болты, снять сиденье, а затем очистить крепления, петли и все труднодоступные отверстия.

Однако, по словам микробиолога из Университета Лестера Примроуз Фристоун, если кто-то из домочадцев болен, к чистке унитаза следует подходить более тщательно. При обычном использовании достаточно проводить тщательную уборку раз в неделю: дезинфицировать сиденье, чашу унитаза и кнопку смыва, а также чистить чашу ершиком. Есди же кто-то болен и заразен, унитаз и пространство вокруг него следует убирать после каждого посещения.

Что касается самой уборки, эксперты советуют держать под рукой шесть предметов:

ершик; чистящее средство для унитаза; резиновые перчатки; несколько тряпок; старая зубная щетка; ведро.

Кроме того ученые советуют опускать крышку унитаза во время смыва, поскольку это предотвратит распространение бактерий и микроорганизмов.

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