Найбільший літак у світі може перевозити ракети-носії: конкурент Ан-124 "Руслан" (фото)

Компанія Radia представила вантажний літак WindRunner, здатний доставляти дуже великі вантажі, які не вміщаються всередині сучасних найбільших вантажних літаків.

14 вересня у штаті Меріленд, США, розпочалася конференція Air, Space & Cyber, на якій аерокосмічна компанія Radia представила найбільший вантажний літак у світі — WindRunner. Цей літак, який є найбільшим у світі за об’ємом вантажного відсіку, дозволяє здійснювати транспортування повністю зібраних ракет-носіїв, прискорювачів космічних ракет та великогабаритних супутників.

Літак WindRunner, розробка якого триває і який буде введено в експлуатацію на початку 2030-х років, створено для того, щоб усунути одну з головних проблем, з якою стикається космічна галузь.

Ракети-носії, ракетні прискорювачі та космічні апарати стають дедалі більшими, тому для їхньої доставки доводиться розбирати їх, а потім знову збирати в пункті призначення. У повністю зібраному вигляді доставити такий вантаж не дозволяють існуючі вантажні літаки, заявляють у компанії Radia.

Літак WindRunner спроектований з урахуванням об"єму вантажу, а не лише його маси, що дозволяє доставляти великогабаритні космічні системи безпосередньо на стартові майданчики, виробничі об"єкти та у важкодоступні пункти призначення без попереднього розбирання Фото: Radia

Літак WindRunner спроектований з урахуванням об’єму вантажу, а не лише його маси, що дозволяє доставляти великогабаритні космічні системи безпосередньо на стартові майданчики, виробничі об’єкти та у важкодоступні пункти призначення без попереднього розбирання.

Крім того, літак WindRunner здатний злітати та приземлятися навіть на ґрунтових злітно-посадкових смугах довжиною близько 1800 метрів, чого не можуть зробити існуючі вантажні літаки.

Літак спроектовано для роботи зі стандартним вантажувальним обладнанням та звичайною аеродромною інфраструктурою, що виключає необхідність у спеціалізованих системах завантаження або створенні унікальних наземних споруд.

Довжина літака WindRunner становить 109 метрів. При цьому об’єм вантажного відсіку становить близько 7000 кубічних метрів. Для порівняння: об’єм вантажного відсіку літака Ан-124 "Руслан" становить 1050 кубічних метрів. Однак вантажопідйомність літака WindRunner менша, ніж у Ан-124 "Руслан" або у Boeing 747-8F. Але головна перевага нового літака полягає саме в тому, що він може перевозити вантажі набагато більших розмірів.

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