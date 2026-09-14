Самый большой самолет в мире может перевозить ракеты-носители: конкурент Ан-124 "Руслан" (фото)

Компания Radia представила грузовой самолет WindRunner, способный доставлять очень большие грузы, которые не помещаются внутри современных самых больших грузовых самолетов.

14 сентября в штате Мэриленд, США, началась конференция Air, Space & Cyber, на которой аэрокосмическая компания Radia представила самый большой грузовой самолет в мире – WindRunner. Крупнейший в мире по объему грузового отсека самолет позволяет осуществлять транспортировку полностью собранных ракет-носителей, ускорителей космических ракет и крупногабаритных спутников.

Самолет WindRunner, разработка которого продолжается, и он будет введен в эксплуатацию в начале 2030-х годов, создан для того, чтобы устранить одну из главных проблем, с которой сталкивается космическая отрасль.

Ракеты-носители, ускорители ракет и космические аппараты становятся все более крупными, а потому для их доставки их приходится разбирать, а затем снова собирать в пункте назначения. В полностью собранном виде доставить такой груз не позволяют существующие грузовые самолеты, заявляют в компании Radia.

Самолет WindRunner спроектирован с упором на объем груза, а не только на его массу, что позволяет доставлять крупногабаритные космические системы непосредственно на стартовые площадки, производственные объекты и в труднодоступные пункты назначения без предварительной разборки Фото: Radia

Самолет WindRunner спроектирован с упором на объем груза, а не только на его массу, что позволяет доставлять крупногабаритные космические системы непосредственно на стартовые площадки, производственные объекты и в труднодоступные пункты назначения без предварительной разборки.

Также самолет WindRunner способен выполнять взлет и посадку даже на грунтовых взлетно-посадочных полосах длиной около 1800 метров, чего не могут сделать существующие грузовые самолеты.

Самолет спроектирован для работы со стандартным погрузочным оборудованием и обычной аэродромной инфраструктурой, что исключает необходимость в специализированных системах погрузки или создании уникальных наземных сооружений.

Длина самолета WindRunner составляет 109 метров. При этом размер грузового отсека составляет около 7000 кубических метров. Для сравнения объем грузового отсека самолета Ан-124 "Руслан" составляет 1050 кубических метров. Но при этом грузоподъемность самолета WindRunner меньше, чем у Ан-124 "Руслан" или у Boeing 747-8F. Но главное преимущество нового самолета именно в том, что он может перевозить грузы намного большего размера.

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