Загадкову "інопланетну базу" виявили біля берегів Папуа-Нової Гвінеї: що це таке (фото)

Виявлена на дні океану гігантська "металева споруда" породила нові чутки про таємничу інопланетну базу, приховану під товщею води.

Дослідник НЛО Скотт Уорінг помітив величезну аномалію прямокутної форми — таємничий об’єкт, прихований під товщею води далеко від Папуа-Нової Гвінеї. Експерт вважає, що загадковий об’єкт, довжиною близько 116 кілометрів і шириною близько 6,5 кілометра, ймовірно, може бути нічим іншим, як інопланетною базою, пише Daily Mail.

За словами дослідника, він зробив відкриття, вивчаючи карти океанічного дна, створені в рамках проєкту Seabed 2030. За словами Ворінга, об’єкт, ймовірно, є "металевою структурою" і, як вважається, може заглиблюватися на неймовірні 16–24 кілометри.

Експерт вважає, що величезні розміри, незвичайна форма та ізольоване розташування об’єкта вказують на те, що це щось більше, ніж просто природне геологічне утворення. Він також заявив, що загадкова структура виглядає досить доглянутою та утримується в належному стані, а відкрита поверхня об’єкта вказує на те, що він, судячи з усього, досі заселений.

Більше того, Уорінг несподівано заявив, що в цьому місці сьогодні мешкають інопланетяни. Втім, важливо зазначити, що на сьогодні не існує жодних незалежних доказів того, що ця структура має штучне походження, є населеною або являє собою щось інше, окрім природного утворення чи помилки картографування.

Дослідник вважає, що таємнича споруда на морському дні може складатися з близько двох десятків різних будівель, кожна з яких має розміри хмарочоса. Більше того, припускається, що об’єкт є достатньо великим, щоб у ньому могло розміститися ціле місто.

Вказуючи на інші об"єкти поблизу Куби та Гаїті (на захід від острова), вони стверджують, що це можуть бути залишки міста, збудованого древніми людьми Фото: Seabed 2030

Зазначимо, що багато підписників Уорінга з ентузіазмом сприйняли це відкриття і вважають, що воно заслуговує на увагу та дослідження. Дехто також погоджується з тим, що об’єкт насправді може належати інопланетному розуму. З іншого боку, уряд США вже давно стверджує, що на сьогодні не існує жодних доказів відвідування Землі інопланетянами.

До речі, раніше Уорінг заявляв про ще одну загадкову знахідку — сліди зниклої цивілізації біля узбережжя Куби. Дані про морське дно показують низку нечітких, приблизно паралельних і перехресних ліній на дні на захід від острова. Дослідник стверджує, що таємничий об’єкт, прихований під товщею води, ймовірно, є давно загубленим містом. Втім, підтвердження цьому все ще не існує.

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