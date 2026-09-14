Загадочную "инопланетную базу" обнаружили у берегов Папуа-Новой Гвинеи: что это такое (фото)

Обнаруженная на дне океана гигантская "металлическая структура" породила новые слухи о таинственной инопланетной базе, скрытой под толщей воды.

Исследователь НЛО Скотт Уоринг заметил огромную аномалию прямоугольной формы — таинственный объект скрыт под толщей воды едалеко от Папуа-Новой Гвинеи. Эксперт считает, что таинственный объект около 116 километров в длину и около 6,5 километра в длину, вероятно, может быть ничем иным, как инопланетной базой, пишет Daily Mail.

По словам исследователя, он сделал открытие, изучая карты океанического дна, созданные в рамках проекта Seabed 2030. По словам Уоринга, объект, вероятно, является "металлической структурой" и, как считается, может уходить вглубь на невероятные на 16-24 километра.

Эксперт считает, что огромные размеры, необычная форма и изолированное расположение объекта указывают на то, что это нечто большее, чем просто естественное геологическое образование. Он также заявил, что загадочная структура выглядит весьма ухоженной и содержащейся в порядке, а открытая поверхность объекта указывает на то, что он, по видимому, все еще обитаем.

Более того, Уоринг неожиданно заявил о том, что в этом месте сегодня обитают инопланетяне. Впрочем, важно отметить, что сегодня не существует никаких независимых доказательств того, что эта структура имеет искусственное происхождение, обитаема или представляет собой нечто иное, кроме естественного образования или ошибки картографирования.

Исследователь полагает, что таинственная структура на морском дне может включать около двух десятков различных зданий, каждое размером с небоскреб. Более того, предполагается, что объект достаточно велик, чтобы в нем мог разместиться целый город.

Указывая на другие объекты рядом с Кубой и Гаити (к западу от острова), они утверждают, что это могут быть остатки города, построенного древними людьми Фото: Seabed 2030

Отметим, что многие подписчики Уоринга с воодушевлением восприняли открытие и считают, что оно требует внимания и изучения. Некоторые также согласны с тем, что объект на самом деле может принадлежать инопланетному разуму. С другой стороны, правительство США давно утверждает, что сегодня не существует никаких доказательств посещения Земли инопланетянами.

К слову, ранее Уоринг заявлял о еще одной таинственной находке — следах исчезнувшей цивилизации у побережья Кубы. Данные о морском дне демонстрируют серию нечетких, примерно параллельных и пересекающихся линий на дне к западу от острова. Исследователь утверждает, что таинственный объект, скрытый под толщей воды, вероятно, является давно затерянным городом. Впрочем, подтверждения этому все еще не существует.

Другие новости науки