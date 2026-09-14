Бактерії Рембрандта стали Святим Граалем: вчені шукають дещо незвичайне (фото)

"Нічна варта" Рембрандта ван Рейна стала предметом незвичайного наукового дослідження в Амстердамі. Дослідники вивчатимуть мікроорганізми, що мешкають на її поверхні, намагаючись з'ясувати, що вони можуть розповісти про сам твір мистецтва.

Цей проєкт є частиною п'ятирічної програми реставрації та досліджень у Рейксмузеї. Робота проводиться спільно з Artis-Micropia — музеєм мікроорганізмів при амстердамському зоопарку, пише The Art Newspaper.

Упродовж шести місяців фахівці братимуть зразки з різних ділянок картини Рембрандта "Нічна варта", зокрема з ділянок, покритих лаком, та з ділянок без нього.

Зразки будуть культивовані та представлені в новій інсталяції під назвою "Нічна варта живе", яка відкриється в Artis-Micropia 11 листопада. Репродукція "Нічної варти" в натуральну величину покаже, де були виявлені різні мікроорганізми, перетворюючи невидиму частину картини на те, що відвідувачі зможуть побачити.

На відміну від багатьох своїх сучасників XVII століття, Рембрандт використовував суміш олії та свинцю як підготовчий шар Фото: Wikimedia Commons

Катрієн Кеуне, керівниця наукового відділу Рейксмузею, зазначила, що на цей проєкт частково надихнуло просте запитання про те, що залишають після себе відвідувачі музею. "Кожен раз, коли ми ходимо, ми втрачаємо свій біоматеріал. Коли ви говорите, ваша слина потрапляє в повітря", — сказала вона.

Дослідників також цікавить щось набагато давніше, ніж сучасні відвідувачі: мікроорганізми, які, можливо, походять від самого Рембрандта. Кеуне зазначила: "В ідеалі хотілося б отримати бактерії Рембрандта: це — Святий Грааль". Вона зауважила, що бактерії можуть виживати дуже довго, тоді як вчені часто шукають ДНК або відбитки пальців, щоб наблизитися до художника.

Це дослідження також ґрунтується на попередніх дослідженнях того, як Рембрандт готував свої картини. Дослідники з Рейксмузею виявили, що, на відміну від багатьох своїх сучасників XVII століття, Рембрандт використовував суміш олії та свинцю як підготовчий шар. Це допомагало захищати його твори від цвілі у вологих будівлях Амстердама і, можливо, також обмежувало ріст мікроорганізмів.

"Нічна варта" проходить дбайливе регулярне обслуговування, але глибоке очищення проводиться лише раз на 50 років Фото: Wikimedia Commons

"Нічна варта" проходить дбайливе регулярне обслуговування, але глибоке очищення проводиться лише раз на 50 років. Тому вчені повинні зрозуміти, як мікроорганізми взаємодіють із картиною, перш ніж вирішувати, як найкраще захистити її матеріали.

Для Еліне ван Блоойс, мікробіолога з Artis-Micropia, цей проєкт також дає можливість змінити уявлення людей про бактерії. "Часто вони мають дещо негативну репутацію, але мікроби самі по собі не є ні добрими, ні поганими", — сказала вона.

Інші новини науки