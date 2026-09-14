Бактерии Рембрандта стали Святым Граалем: ученые ищут нечто необычное (фото)

Картина Рембрандта ван Рейна "Ночной дозор" стала предметом необычного научного исследования в Амстердаме. Исследователи будут изучать микроорганизмы, обитающие на её поверхности, пытаясь выяснить, что они могут рассказать о самом произведении искусства.

Этот проект является частью пятилетней программы реставрации и исследований в Рейксмузее. Работа проводится совместно с Artis-Micropia — музеем микроорганизмов при амстердамском зоопарке, пишет The Art Newspaper.

В течение шести месяцев специалисты будут брать образцы с различных участков картины Рембрандта "Ночной дозор", в частности с участков, покрытых лаком, и с участков без него.

Образцы будут выращены и представлены в новой инсталляции под названием "Ночной дозор жив", которая откроется в Artis-Micropia 11 ноября. Репродукция "Ночной стражи" в натуральную величину покажет, где были обнаружены различные микроорганизмы, превращая невидимую часть картины в то, что посетители смогут увидеть.

В отличие от многих своих современников XVII века, Рембрандт использовал смесь масла и свинца в качестве подготовительного слоя Фото: Wikimedia Commons

Катриен Кеуне, руководительница научного отдела Рейксмузея, отметила, что частично вдохновением для этого проекта послужил простой вопрос о том, что оставляют после себя посетители музея. "Каждый раз, когда мы ходим, мы теряем свой биоматериал. Когда вы говорите, ваша слюна попадает в воздух", — сказала она.

Исследователей также интересует нечто гораздо более древнее, чем современные посетители: микроорганизмы, которые, возможно, происходят от самого Рембрандта. Кеуне отметила: "В идеале хотелось бы получить бактерии Рембрандта: это — Святой Грааль". Она отметила, что бактерии могут выживать очень долго, тогда как учёные часто ищут ДНК или отпечатки пальцев, чтобы приблизиться к художнику.

Это исследование также основано на предыдущих исследованиях того, как Рембрандт готовил свои картины. Исследователи из Рейксмузея обнаружили, что, в отличие от многих своих современников XVII века, Рембрандт использовал смесь масла и свинца в качестве подготовительного слоя. Это помогало защищать его произведения от плесени во влажных зданиях Амстердама и, возможно, также сдерживало рост микроорганизмов.

"Ночной дозор" проходит тщательное регулярное обслуживание, но глубокая очистка проводится лишь раз в 50 лет Фото: Wikimedia Commons

"Ночной дозор" проходит тщательное регулярное обслуживание, но глубокая очистка проводится лишь раз в 50 лет. Поэтому учёные должны понять, как микроорганизмы взаимодействуют с картиной, прежде чем решать, как лучше всего защитить её материалы.

Для Элине ван Блоойс, микробиолога из Artis-Micropia, этот проект также дает возможность изменить представления людей о бактериях. "Часто они имеют несколько негативную репутацию, но микробы сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими", — сказала она.

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