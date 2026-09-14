Тут ходив апостол Павло: у древньому місті виявили написи, присвячені невідомому культу (фото)

Стародавні кам'яні написи з Акмонеї на заході Туреччини свідчать про існування древнього культу грецької богині. Дев'ять текстів датуються римським періодом і містять відомості про все: від релігійних присвячень і благодійних пожертв на користь громади до військових втрат та похоронних звичаїв.

Написи були задокументовані під час археологічних розкопок на території стародавньої Акмонеї, розташованої в провінції Ушак. До цієї групи входять почесні, похоронні та будівельні написи, а кілька фрагментів додають корисні деталі до історії міста, пише Fox News.

Один із найважливіших текстів стосується Деметри Карпофорос — одного з втілень грецької богині, пов'язаної з урожаєм та достатком. Напис повідомляє про статую, споруджену жерцем Ієроклесом та його сином Гермогеном.

Цей текст є першим епіграфічним свідченням про культ Деметри Карпофорос у Фрігії. Цей культ був відомий в інших регіонах Малої Азії, але письмових свідчень із Фрігії досі не було.

Написи були задокументовані під час археологічних розкопок на території стародавньої Акмонеї Фото: Wikimedia Commons

Інший напис проливає світло на Демада, видатного благодійника Акмонеї. Про нього вже було відомо з виявленого раніше напису, датованого 68 роком н. е., в якому згадувалося про кілька статуй, пов'язаних з громадською діяльністю Демада.

Новий текст свідчить, що благодійник також профінансував статую з факелом, відому як "лампадефорос". Дослідники пов'язали це з головною вулицею міста, де статуї були розміщені вздовж колонади громадського простору.

"Це була не просто абстрактна громадянська побожність. Це був один заможний громадянин, який буквально освітлював своє місто", — сказав доцент Університету Акденіз у Туреччині Хюсейн Узуноглу. Вчений додав, що статуї з факелами відомі лише з двох інших місць, що робить приклад Акмонеї рідкісним доповненням до археологічних даних.

Написи також свідчать, що релігійна влада не обмежувалася лише чоловіками. Один похоронний пам'ятник вшановував Мандану як верховну жрицю міста, тоді як її чоловік, Пріскус, був відповідальним за спорудження цього пам'ятника.

Узуноглу зазначив, що існують свідчення про те, що жінки самостійно обіймали релігійні посади, і напис Мандани, здається, є одним із таких випадків: ця честь була надана їй за її власними заслугами.

Похоронні тексти також переносять історію з храмів і громадських статуй у сферу звичайних людських переживань. Один надгробний пам'ятник, судячи з усього, був виготовлений чоловіком для себе та своєї дружини з умовою, що вона не повинна виходити заміж після його смерті.

На іншому камені збереглися написи про двох чоловіків, які, ймовірно, служили в римській армії. Один із них загинув в Акмонеї, потрапивши в "руки беззаконників". Ці двоє чоловіків, можливо, були товаришами по службі, пам'ять про смерть яких вшановували разом.

Акмонея розташовувалася у Фрігії — регіоні, пов'язаному з місіонерською діяльністю апостола Павла та згаданому в Новому Завіті. Цей зв'язок робить написи особливо корисними для розуміння релігійного середовища, що існувало до поширення християнства та паралельно з ним.

Акмонея розташовувалася у Фрігії — регіоні, пов'язаному з місіонерською діяльністю апостола Павла Фото: Wikimedia Commons

Однак нові тексти не містять доказів того, що сам Павло відвідував Акмонею. Вчений Дуглас Естес наголосив, що деталі християнських місій у цьому регіоні залишаються неповними, хоча християнство вже набрало послідовників у Фрігії ще до приходу до влади імператора Костянтина.

Цінність виявлених написів полягає в різноманітній інформації, збереженій у камені. Вони зберігають фрагменти повсякденного життя в римському місті, яке згодом стало частиною регіону, тісно пов'язаного з поширенням християнства.

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