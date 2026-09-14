Здесь ходил апостол Павел: в древнем городе обнаружили надписи, посвященные неизвестному культу (фото)

Древние каменные надписи из Акмонеи на западе Турции свидетельствуют о существовании древнего культа греческой богини. Девять текстов датируются римским периодом и содержат сведения обо всём: от религиозных посвящений и благотворительных пожертвований в пользу общины до военных потерь и погребальных обычаев.

Надписи были зафиксированы в ходе археологических раскопок на территории древней Акмонеи, расположенной в провинции Ушак. В эту группу входят почетные, погребальные и строительные надписи, а несколько фрагментов добавляют полезные детали к истории города, пишет Fox News.

Один из важнейших текстов посвящён Деметре Карпофорос — одному из воплощений греческой богини, связанной с урожаем и благосостоянием. Надпись сообщает о статуе, воздвигнутой жрецом Иероклесом и его сыном Гермогеном.

Этот текст является первым эпиграфическим свидетельством о культе Деметры Карпофорос во Фригии. Этот культ был известен в других регионах Малой Азии, но письменных свидетельств из Фригии до сих пор не было.

Надписи были зафиксированы в ходе археологических раскопок на территории древней Акмонеи Фото: Wikimedia Commons

Другая надпись проливает свет на Демада, выдающегося благотворителя из Акмонеи. О нём уже было известно из обнаруженной ранее надписи, датированной 68 годом н. э., в которой упоминалось о нескольких статуях, связанных с общественной деятельностью Демада.

В новом тексте говорится, что меценат также профинансировал создание статуи с факелом, известной как "лампадефорос". Исследователи связали это с главной улицей города, где статуи были установлены вдоль колоннады общественного пространства.

"Это была не просто абстрактная гражданская благочестивость. Это был один состоятельный гражданин, который буквально освещал свой город", — сказал доцент Университета Акдениз в Турции Хюсейн Узуноглу. Учёный добавил, что статуи с факелами известны лишь из двух других мест, что делает пример Акмонеи редким дополнением к археологическим данным.

Надписи также свидетельствуют о том, что религиозная власть не ограничивалась только мужчинами. Один из погребальных памятников был посвящён Мандане как верховной жрице города, тогда как её муж, Прискус, отвечал за возведение этого памятника.

Узуноглу отметил, что существуют свидетельства того, что женщины самостоятельно занимали религиозные должности, и надпись Манданы, по-видимому, является одним из таких случаев: эта честь была оказана ей за её собственные заслуги.

Похоронные тексты также переносят историю из храмов и общественных памятников в сферу обычных человеческих переживаний. Один надгробный памятник, судя по всему, был изготовлен мужчиной для себя и своей жены с условием, что она не должна выходить замуж после его смерти.

На другом камне сохранились надписи о двух мужчинах, которые, вероятно, служили в римской армии. Один из них погиб в Акмонее, попав в "руки беззаконников". Эти двое мужчин, возможно, были сослуживцами, память о смерти которых чтили вместе.

Акмонея располагалась во Фригии — регионе, связанном с миссионерской деятельностью апостола Павла и упомянутом в Новом Завете. Эта связь делает надписи особенно ценными для понимания религиозной среды, существовавшей до распространения христианства и параллельно с ним.

Акмонея располагалась во Фригии — регионе, связанном с миссионерской деятельностью апостола Павла Фото: Wikimedia Commons

Однако новые тексты не содержат доказательств того, что сам Павел бывал в Акмоне. Учёный Дуглас Эстес подчеркнул, что сведения о христианских миссиях в этом регионе остаются неполными, хотя христианство уже обрело последователей во Фригии ещё до прихода к власти императора Константина.

Ценность обнаруженных надписей заключается в разнообразной информации, сохранившейся в камне. Они отражают фрагменты повседневной жизни римского города, который впоследствии стал частью региона, тесно связанного с распространением христианства.

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