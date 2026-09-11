Гаманці мільйонів людей спорожніють: до 2050 року половину доходів доведеться витрачати на їжу

Нове дослідження попереджає, що ціни на продукти харчування в усьому світі продовжуватимуть зростати — вже до середини століття мільйони людей витрачатимуть на їжу близько половини своїх доходів.

У міру зростання чисельності населення планети та посилення тиску на світові ресурси ціни на продукти харчування, ймовірно, лише продовжуватимуть зростати. Нові прогнози показують, що вже до середини століття мільйони найбідніших людей по всьому світу, ймовірно, витрачатимуть близько половини свого доходу на їжу, пише Science Alert.

За словами дослідниці в галузі енергетики Дженніфер Морріс із Массачусетського технологічного інституту, все, що забирає половину нашого доходу, потенційно дестабілізує наше життя протягом усього часу, оскільки залишає занадто мало ресурсів для інших надзвичайно важливих потреб.

У новому дослідженні вчені змоделювали майже 4000 гіпотетичних сценаріїв, врахувавши безліч факторів, щоб уявити, як може виглядати ресурсна безпека у світі. Результати дослідження були опубліковані в журналі Earth's Future. Зазначимо, що ресурсна безпека — це доступ людей до життєво важливих ресурсів, таких як продукти харчування, енергія та вода, а також контроль над ними.

На жаль, багато з цих факторів рідко стають предметом масштабних досліджень. Наприклад, продовольча безпека — вчені зазначають, що більшість аналізів розглядають окремі ресурсні теми ізольовано, а не оцінюють їх у сукупності. З огляду на взаємозв’язок багатьох із цих ресурсних проблем, це створює проблему.

У новій роботі вчені використали великомасштабну комп’ютерну модель, яка називається Глобальною моделлю аналізу змін (GCAM). Ця модель дає змогу побачити, як енергетика, водні та земельні ресурси, а також соціально-емоційні чинники та земні системи еволюціонують разом у відповідь на різні джерела майбутньої невизначеності.

За словами вчених, модель працює у 32 геополітичних регіонах, при цьому в кожному з них населення додатково поділено на 10 підгруп залежно від рівня доходу. Зрештою модель згенерувала 3735 сценаріїв, які, як вважається, є реалістичними. Результати показують, що ці підгрупи за рівнем доходу відіграють важливу роль у визначенні майбутньої ресурсної безпеки людей.

Результати показують, що до 2050 року найбідніші 10 % населення Західної, Східної та Південної Африки будуть змушені витрачати на продукти харчування близько 50 % свого доходу. Дослідники зазначають, що це пояснюється низьким регіональним рівнем доходу та високими цінами на продукти харчування.

Втім, незважаючи на те, що зростання цін торкнеться всіх, воно не торкнеться всіх однаково. Наприклад, у Південній Африці, де до 2050 року найбідніші верстви населення, можливо, будуть змушені витрачати 49,6 % свого доходу на продовольство, а найбагатші регіони — лише 5,5 %.

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