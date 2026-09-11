Кошельки миллионов людей опустеют: к 2050 году половину доходов придется отдавать за еду

Новое исследование предупреждает, что продукты питания по всему миру продолжат дорожать — уже к середине столетия миллионы людей будут тратить на еду около половины своего дохода.

По мере роста населения планеты и усиления давления на мировые ресурсы, цены на продукты питания, вероятно, лишь продолжат расти. Новые прогнозы показывают, что уже к середине столетия миллионы беднейших людей по всему земному шару, вероятно, будут тратить около половины своего дохода на еду, пишет Science Alert.

По словам исследователя в области энергетики Дженнифер Моррис из Массачусетского технологического института, все, что отнимает половину нашего дохода, потенциально дестабилизирует нашу жизнь в течение всего времени, поскольку оставляет слишком мало ресурсов для других критически важных потребностей.

В новом исследовании ученые смоделировали почти 4000 гипотетических сценариев, взвесив множество факторов, чтобы представить, как может выглядеть ресурсная безопасность в мире. Результаты исследования были опубликованы в журнале Earth's Future. Отметим, что ресурсная безопасность — доступ людей к жизненно важным ресурсам, таким как продукты питания, энергия и вода, а также контроль над ними.

Увы, многие из этих факторов редко становятся предметом масштабных исследований. Например, продовольственная безопасность — ученые отмечают, что большинство анализов рассматривают отдельные ресурсные темы изолированно, а не оценивают их совместно. Учитывая взаимосвязь многих из этих ресурсных проблем, это создает проблему.

В новой работе ученые использовали крупномасштабную компьютерную модель, называемую Глобальной моделью анализа изменений (GCAM). Эта модель позволяет взглянуть, как энергетика, водные и земельные ресурсы, а также социально-эмоциональные факторы и земные системы эволюционируют совместно в ответ на различные источники будущей неопределенности.

По словам ученых, модель работает в 32 геополитических регионах, при этом в каждом из них население дополнительно разделено на 10 подгрупп, исходя из уровня дохода. В конце концов модель сгенерировала 3735 сценариев, которые, как считается, являются осуществимыми. Результаты показывают, что эти подгруппы по уровню дохода играют важную роль в определении будущей ресурсной безопасности людей.

Результаты показывают, что к 2050 году беднейшие 10% населения Западной, Восточной и Южной Африки будут вынуждены тратить на продукты около 50% своего дохода. Исследователи говорят, что это объясняется низким региональным уровнем дохода и высокими ценами на продукты питания.

Впрочем, несмотря на то, что рост цен затронет всех, он не затронет всех в равной степени. Например, в Южной Африке , где к 2050 году беднейшим слоям населения, возможно, придется тратить 49,6% своего дохода на продовольствие, самым богатым регионам — всего 5,5%.

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