Людський скелет знайшли у Теребовлі: нижньої половини так і не відкопали (відео)

Під час ремонту дороги М19 у Теребовлі, Тернопільська область, нещодавно виявили людські останки. За попередньою оцінкою місцевих фахівців вік знахідки становить понад 300 років.

Останки виявили під час виконання земляних робіт уздовж пішохідної ділянки дороги. Після виявлення кісток підрядник тимчасово зупинив роботи в цій зоні та повідомив про це Національну поліцію, службу-замовника та органи охорони культурної спадщини, пише Суспільне.

Василь Козачок, начальник відділу технагляду і лабораторного контролю Служби відновлення і розвитку інфраструктури в Тернопільській області, пояснив, що після проведення документації дані рештки забрали представники охорони культурної спадщини.

Марина Ягодинська, директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, зазначила, що знахідка являє собою частину людського скелету від черепа до таза без нижньої частини.

Ягодинська зазначила, що стан, колір та вага кісток вказують на те, що вони датуються періодом між XIII та XVII століттями. Однак ця оцінка залишається попередньою. Очікується, що антрополог огляне скелет, проведе вимірювання та визначить стать і вік людини. Ці результати можуть допомогти фахівцям зробити більш точні висновки щодо останків.

Після виявлення кісток підрядник тимчасово зупинив роботи в цій зоні та повідомив про це Національну поліцію

Ділянка дороги, що ремонтується, є частиною міжнародного маршруту М19. Ділянку в Теребовілі закрили на ремонт на початку червня, а роботи планується завершити приблизно за рік.

Проєкт ремонту реалізується в рамках програми міжнародного співробітництва Interreg NEXT Польща — Україна. Його загальна вартість становить 3,2 млн євро, з яких 90 % надається у вигляді грантових коштів Європейського Союзу, а решта 10 % — за рахунок регіональних та місцевих бюджетів.

Знахідка являє собою частину людського скелету від черепа до таза без нижньої частини

Ця знахідка демонструє, чому будівельні роботи в історичних містах можуть вимагати археологічного нагляду та нагляду за культурною спадщиною. Навіть під сучасною дорогою чи тротуаром можуть зберегтися матеріальні свідчення минулих епох.

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