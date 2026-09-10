В Теребовле нашли человеческий скелет: нижнюю половину так и не откопали (видео)

Во время ремонта дороги М19 в Теребовле, Тернопольская область, недавно были обнаружены человеческие останки. По предварительной оценке местных специалистов, возраст находки составляет более 300 лет.

Останки обнаружили во время проведения земляных работ вдоль пешеходного участка дороги. После обнаружения костей подрядчик временно приостановил работы в этой зоне и сообщил об этом Национальной полиции, заказчику работ и органам охраны культурного наследия, сообщает Суспільне.

Василий Козачок, начальник отдела технического надзора и лабораторного контроля Службы восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области, пояснил, что после оформления документации оставшиеся остатки были вывезены представителями службы охраны культурного наследия.

Марина Ягодинская, директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, отметила, что находка представляет собой часть человеческого скелета от черепа до таза без нижней части.

Ягодинская отметила, что состояние, цвет и вес костей указывают на то, что они относятся к периоду между XIII и XVII веками. Однако эта оценка остается предварительной. Ожидается, что антрополог осмотрит скелет, проведет измерения и определит пол и возраст человека. Эти результаты могут помочь специалистам сделать более точные выводы относительно останков.

После обнаружения костей подрядчик временно приостановил работы в этой зоне и сообщил об этом в Национальную полицию

Участок дороги, на котором ведутся ремонтные работы, является частью международного маршрута М19. Участок в Теребовиле закрыли на ремонт в начале июня, а работы планируется завершить примерно через год.

Проект ремонта реализуется в рамках программы международного сотрудничества Interreg NEXT Польша — Украина. Его общая стоимость составляет 3,2 млн евро, из которых 90 % предоставляется в виде грантовых средств Европейского Союза, а остальные 10 % — за счет региональных и местных бюджетов.

Находка представляет собой часть человеческого скелета от черепа до таза без нижней части

Эта находка показывает, почему строительные работы в исторических городах могут требовать археологического надзора и контроля за состоянием культурного наследия. Даже под современной дорогой или тротуаром могут сохраниться материальные свидетельства прошлых эпох.

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