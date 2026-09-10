Найвідомішу у світі статую витесали з бруска мармуру, до якого 30 років ніхто не торкався
Найвідоміша у світі статуя була витесана з бруска мармуру, від якого відмовилися інші скульптори.
Брила мармуру понад 30 років лежала без діла, майстри відкидали її, вважаючи занадто пошкодженою. Крім того, її форма була досить дивною, пише Фокус.
Але у 1501 році, коли у Флоренції було відновлено республіку і місто серйозно побоювалося, що не втримається як незалежна держава, замовлення доручили 26-річному майстру. Цим майстром був італійський скульптор Мікеланджело.
Спочатку "Давид" мав стояти в ряду статуй пророків високо над землею — на рівні даху собору, на висоті чотириповерхового будинку.
Занадто далеко й занадто високо, щоб із землі можна було розгледіти хоч якусь деталь.
Однак, коли скульптура покинула майстерню, спеціальна комісія (до складу якої входив і Леонардо да Вінчі) змінила плани.
Сорок осіб чотири дні перетягували статую на головну площу, повернув її обличчям на південь — у бік Риму, Мілана та всіх тих держав, чиєї могутності вистачило б, щоб знищити маленьку республіку.
8 вересня 1504 року у Флоренції вперше представили публіці "Давида". Місто, яке побоювалося, що не переживе цей рік, взяло відкинутий мармур і створило статую, що уособлює абсолютну рішучість.
Інші новини науки
- Картина з запиленого блошиного ринку за 100 млн доларів: як під шаром сажі знайшли світовий шедевр. Всесвітньо відомий шедевр було придбано на запиленій барахолці за ціну однієї чашки кави, тоді як його справжня вартість становила понад 100 млн доларів.
- На відомій картині Караваджо ховається темна таємниця художника: що він там зобразив. Італійський художник Мікеланджело Мерізі, або Караваджо, написав свою знамениту картину "Давид із головою Голіафа" у 1610 році. У ній художник приховав свою темну таємницю.