Самую знаменитую статую в мире высекли из глыбы мрамора, к которой 30 лет никто не прикасался
Известнейшая статуя в мире была высечена из глыбы мрамора, от которой отказались другие скульпторы.
Глыба мрамора более 30 лет лежала без дела, мастера отвергали ее, считая ее слишком дефектной. Кроме этого, ее форма была достаточно странной, пишет Фокус.
Но в 1501 году, когда во Флоренции была восстановлена республика и город всерьез опасался, что не устоит как независимое государство, заказ поручили 26-летнему мастеру. Этим мастером был итальянский скульптор Микеланджело.
Изначально «Давид» должен был стоять в ряду статуй пророков высоко над землей — на уровне крыши собора, на высоте четырехэтажного дома.
Слишком далеко и слишком высоко, чтобы с земли можно было разглядеть хоть какую-то деталь.
Однако, когда скульптура покинула мастерскую, специальная комиссия (в которую входил и Леонардо да Винчи) изменила планы.
Сорок человек четыре дня перетаскивали статую на главную площадь, развернув ее лицом на юг — в сторону Рима, Милана и всех тех держав, чьей мощи хватило бы, чтобы уничтожить маленькую республику.
8 сентября 1504 года, во Флоренции впервые представили публике “Давида”. Город, опасавшийся, что не переживет этот год, взял отвергнутый мрамор и создал статую, воплощающую абсолютную решительность.
Другие новости науки
- Картина с пыльной барахолки за 100 млн долларов: как под слоем сажи нашли мировой шедевр. Всемирно известный шедевр был куплен на пыльной барахолке за цену одной чашки кофе, в то время как его настоящая стоимость составляла более 100 млн долларов.
- На известной картине Караваджо прячется темный секрет художника: что он там изобразил. Итальянский художник Микеланджело Меризи или Караваджо написал свою знаменитую картину “Давид с головой Голиафа” в 1610 году. В ней художник спрятал свой темный секрет.