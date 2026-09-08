На известной картине Караваджо прячется темный секрет художника: что он там изобразил

Итальянский художник Микеланджело Меризи или Караваджо написал свою знаменитую картину “Давид с головой Голиафа” в 1610 году. В ней художник спрятал свой темный секрет.

На картине молодой Давид держит отрубленную голову только что убитого им великана. Но Давид не торжествует. В нём нет победы, только печаль и странная жалость, как будто он не получает удовольствия от содеянного, пишет Фокус.

Деталь, которая меняет весь смысл картины, заключена в отрубленной голове – это автопортрет. Караваджо нарисовал своё собственное лицо на голове убитого великана.

В 1606 году Караваджо убил человека по имени Рануччо Томассони в драке в Риме, и с того дня он стал беглецом со смертным приговором, скитался из города в город, преследуемый и не имеющий возможности вернуться домой.

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Он написал эту картину в последний год своей жизни, когда был в бегах, и сделал то, на что почти ни один художник не осмеливался. Он изобразил себя не героем, а злодеем, виновным, чудовищем, заслуживающим смерти.

Но это больше, чем признание вины: это мольба. Караваджо отправил эту картину кардиналу Сципионе Боргезе, самому влиятельному покровителю искусства в Риме и племяннику Папы Павла V. Это был единственный человек, который мог добиться для него помилования и возвращения домой.

На мече Давида выгравирована надпись: H-AS OS, Humilitas occidit superbiam, “смирение убивает гордость”.

Помилование было даровано, но слишком поздно. Караваджо умер летом 1610 года, всего в тридцать восемь лет, прежде чем до него дошла весть о прощении. Когда весть о его смерти распространилась по литературному миру, Джамбаттиста Марино, один из самых известных поэтов той эпохи. Он прекрасно выразил словами чувство утраты и благоговения, которое внушал Караваджо:

“Смерть и Природа затеяли против тебя жестокий заговор, Караваджо: Природа боялась быть превзойденной каждым твоим образом. Смерть горела негодованием, потому что тех, кого ты косой сражал, ты возвращал к жизни с лихвой”.

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