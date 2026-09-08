На відомій картині Караваджо прихована темна таємниця художника: що він там зобразив

Італійський художник Мікеланджело Мерізі, відомий як Караваджо, написав свою знамениту картину "Давид із головою Голіафа" у 1610 році. У ній художник приховав свою темну таємницю.

На картині молодий Давид тримає відрубану голову велетня, якого щойно вбив. Але Давид не тріумфує. У ньому немає перемоги, лише смуток і дивна жалість, ніби він не отримує задоволення від скоєного, пише Фокус.

Деталь, яка змінює весь зміст картини, криється в відрубаній голові — це автопортрет. Караваджо намалював своє обличчя на голові вбитого велетня.

У 1606 році Караваджо вбив чоловіка на ім’я Рануччо Томассоні під час бійки в Римі, і відтоді він став втікачем, засудженим до смерті, мандрував від міста до міста, переслідуваний і не маючи можливості повернутися додому.

Він написав цю картину в останній рік свого життя, коли перебував у бігах, і зробив те, на що майже жоден художник не наважувався. Він зобразив себе не героєм, а лиходієм, винуватцем, чудовиськом, що заслуговує на смерть.

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Але це більше, ніж визнання провини: це благання. Караваджо надіслав цю картину кардиналу Сципіоне Боргезе, найвпливовішому покровителю мистецтва в Римі та племіннику Папи Павла V. Це була єдина людина, яка могла домогтися для нього помилування та повернення додому.

На мечі Давида вигравірувано напис: H-AS OS, Humilitas occidit superbiam, "смиренність вбиває гордість".

Помилування було надано, але занадто пізно. Караваджо помер влітку 1610 року, у віці всього тридцяти восьми років, ще до того, як до нього дійшла звістка про прощення. Коли звістка про його смерть поширилася літературним світом, Джамбаттіста Маріно, один із найвідоміших поетів тієї епохи, чудово висловив словами почуття втрати та благоговіння, яке вселяв Караваджо:

"Смерть і Природа змовилися проти тебе, Караваджо: Природа боялася, що кожен твій образ перевершить її. Смерть палала обуренням, бо тих, кого ти вбивав своїм поглядом, ти повертав до життя з лишком".

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