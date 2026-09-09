Селфі з 17 століття: на картині 1937 року виявили "мандрівника в часі" (фото)

Прихильники теорій змови знову знайшли "докази" існування мандрівників у часі. Цього разу в центрі уваги опинилася картина з подіями 17 століття

На картині 1937 року під назвою "Містер Пінчон і поселення Спрінгфілда", ймовірно, зображено корінного мешканця 17 століття. Конспірологи стверджують, що цей чоловік тримає в руках "смартфон, щоб зробити селфі", пише Daily Mail.

На передньому плані картини зображено чоловіка, який тримає в руках чорний прямокутник із білою або сріблястою окантовкою, такий самий, як у сучасних смартфонах. Чоловік на картині пильно вдивляється у предмет у своїх руках.

Цей підозрілий предмет протягом багатьох років викликав суперечки, а дехто навіть стверджував, що художник навмисно залишив підказку на полотні.

Картина "Містер Пінчон і поселення Спрінгфілда" Фото: US Postal Service

Поки конспірологи та скептики сперечаються про те, що це за предмет, історики схиляються до думки, що в руках тубільця — це лише дзеркало. Корінний житель міг придбати його в англійського колоніста Вільяма Пінчона, зображеного на картині.

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Суперечлива картина художника італійського походження Умберто Романо вважається однією з шести фресок епохи "Нового курсу", що зображують історію Спрінгфілда, штат Массачусетс, де Романо виріс.

На цьому конкретному зображенні Пінчон, засновник Спрінгфілда, торгував з тубільцями, ймовірно, з племені Покумтук у західному Массачусетсі, приблизно у 1630-х роках, коли було засновано поселення.

На відміну від інших людей на картині, зокрема двох чоловіків, яких закували в дерев’яні колодки, нікого більше не помітили з чимось підозрілим.

За словами історика Деніела Крауна, дзеркала були поширеним товаром у ту епоху. Більше того, поза чоловіка на картині відповідає тому, як люди розглядають власне відображення у дзеркалі. Можливо, тубілець побачив його вперше у своєму житті.

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