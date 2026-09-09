Селфи из 17-века: на картине 1937 года нашли "путешественника во времени" (фото)

Любители теорий заговоров снова нашли “доказательства” существования путешественников во времени. На этот раз в центре внимания оказалась картина с событиями 17-го века.

На картине 1937 года под названием «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилда» предположительно изображен коренной житель 17-го века. Конспирологи утверждают, что этот мужчина держит в руках “смартфон, чтобы сделать селфи”, пишет Daily Mail.

На переднем плане картины находится мужчина, который держит в руках черный прямоугольник с белой или серебристой окантовкой, такой же как у современных смартфонах. Мужчина картине пристально вглядывается в предмет в своих руках.

Такой подозрительный предмет на протяжении многих лет вызывал споры, некоторые даже утверждали, что художник намеренно оставил подсказку на полотне.

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Картина "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилда" Фото: US Postal Service

В то время как конспирологи и скептики спорят о том, что это за предмет, историки склоняются к мнению о том, что в руках туземца всего лишь зеркало. Коренной житель мог приобрести его у английского колониста Уильяма Пинчона, изображенного на картине.

Спорная картина художника итальянского происхождения Умберто Романо считается одной из шести фресок эпохи Нового курса, показывающих историю Спрингфилда, штат Массачусетс, где Романо вырос.

На этом конкретном изображении Пинчон, основатель Спрингфилда, торговал с туземцами, вероятно, из племени Покумтук в западном Массачусетсе, примерно в 1630-х годах, когда было основано поселение.

В отличие от других людей на картине, в том числе двух мужчин, которых заковали в деревянные колодки, никто больше не был замечен с чем-то подозрительным.

По словам историка Дэниела Крауна, зеркала были распространенным товаром в ту эпоху. Более того, поза мужчина на картине соответствует тому, как люди рассматривают собственное изображение в зеркале. Возможно, туземец увидел его впервые в своей жизни.

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