ШІ допоможе прочитати древні сувої: для цього зібралося понад 100 вчених (фото)

Штучний інтелект стає практичним інструментом для істориків, яким доводиться досліджувати величезні колекції рукописів, архівних документів та інших джерел. У Відні зібралися понад 100 дослідників та фахівців, щоб обговорити, як машинне навчання може допомогти в обробці історичних матеріалів.

Конференція організована Австрійською академією наук та Віденським університетом і присвячена зростаючій ролі ШІ в історичних дослідженнях. Цей захід є частиною дослідницької мережі SCOOP (Source Codes of the Past), яка розпочала свою діяльність у Принстонському університеті в 2025 році, пише Heritage Daily.

Однією з головних проблем для істориків є рукописний текст. Середньовічні документи можуть містити незнайомі шрифти, пошкоджені фрагменти та різні стилі письма, що ускладнює їх транскрибування навіть для фахівців.

Середньовічні документи можуть містити незнайомі шрифти, пошкоджені фрагменти та різні стилі письма Фото: Christie's

Розпізнавання рукописного тексту за допомогою ШІ може дозволити дослідникам обробляти набагато більші колекції та перетворювати зображення рукописів на текст, у якому можна здійснювати пошук. Це полегшить пошук повторюваних імен, місць, фраз та інших закономірностей у тисячах документів.

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Ця технологія може змінити масштаби історичних досліджень. Замість того, щоб вивчати джерела по одному, дослідники зможуть порівнювати великі колекції та виявляти зв'язки, які важко помітити вручну. Водночас транскрипції, згенеровані ШІ, все одно мають перевірятися експертами, оскільки помилки в імені, назві місця чи слові можуть змінити зміст історичного джерела.

ШІ не вперше допомагає з дослідженням древніх текстів

Це не перший випадок, коли штучний інтелект використовується для дослідження стародавніх текстів. Одним із найвідоміших прикладів є дослідження сувоїв з Геркуланума — обвуглених рукописів, похованих під час виверження Везувію в 79 році н. е.

Упродовж століть вважалося, що ці сувої неможливо розшифрувати, оскільки спроби фізично розгорнути їх могли знищити крихкий матеріал. ШІ та сучасні технології візуалізації запропонували дослідникам інший варіант: сканування нерозгорнутих сувоїв та використання машинного навчання для виявлення слідів чорнила у шарах папірусу.

У 2023 році вченим вдалося розшифрувати перші уривки тексту з раніше нечитабельних сувоїв Фото: Live Science

Цей підхід дав вражаючі результати. У 2023 році вченим вдалося розшифрувати перші уривки тексту з раніше нечитабельних сувоїв після того, як дослідники навчили штучний інтелект розпізнавати візерунки чорнила на рентгенівських знімках.

З огляду на величезну кількість рукописів, які досі чекають на вивчення в архівах та бібліотеках по всьому світу, штучний інтелект може допомогти історикам швидше опрацьовувати цей матеріал, водночас зберігаючи людську експертизу в центрі цього процесу.

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