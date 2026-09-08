ИИ поможет прочесть древние свитки: для этого собралось более 100 ученых (фото)

Искусственный интеллект становится практичным инструментом для историков, которым приходится изучать огромные коллекции рукописей, архивных документов и других источников. В Вене собрались более 100 исследователей и специалистов, чтобы обсудить, как машинное обучение может помочь в обработке исторических материалов.

Конференция организована Австрийской академией наук и Венским университетом и посвящена растущей роли ИИ в исторических исследованиях. Это мероприятие является частью исследовательской сети SCOOP (Source Codes of the Past), которая начала свою деятельность в Принстонском университете в 2025 году, пишет Heritage Daily.

Одной из главных проблем для историков является рукописный текст. Средневековые документы могут содержать незнакомые шрифты, повреждённые фрагменты и различные стили письма, что затрудняет их транскрибирование даже для специалистов.

Средневековые документы могут содержать незнакомые шрифты, поврежденные фрагменты и различные стили письма Фото: Christie's

Распознавание рукописного текста с помощью ИИ может позволить исследователям обрабатывать гораздо более обширные коллекции и преобразовывать изображения рукописей в текст, в котором можно осуществлять поиск. Это облегчит поиск повторяющихся имен, мест, фраз и других закономерностей в тысячах документов.

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Эта технология может изменить масштабы исторических исследований. Вместо того чтобы изучать источники по одному, исследователи смогут сравнивать обширные коллекции и выявлять связи, которые трудно заметить вручную. В то же время транскрипции, сгенерированные ИИ, все равно должны проверяться экспертами, поскольку ошибки в имени, названии места или слове могут изменить смысл исторического источника.

ИИ уже не в первый раз помогает в исследовании древних текстов

Это не первый случай, когда искусственный интеллект используется для изучения древних текстов. Одним из самых известных примеров является исследование свитков из Геркуланума — обугленных рукописей, погребённых во время извержения Везувия в 79 году н. э.

На протяжении веков считалось, что эти свитки невозможно расшифровать, поскольку попытки физически развернуть их могли привести к уничтожению хрупкого материала. ИИ и современные технологии визуализации предложили исследователям другой вариант: сканирование неразвернутых свитков и использование машинного обучения для обнаружения следов чернил в слоях папируса.

В 2023 году ученым удалось расшифровать первые отрывки текста из ранее нечитаемых свитков Фото: Live Science

Этот подход дал впечатляющие результаты. В 2023 году учёным удалось расшифровать первые фрагменты текста из ранее нечитаемых свитков после того, как исследователи научили искусственный интеллект распознавать узоры чернил на рентгеновских снимках.

Учитывая огромное количество рукописей, которые до сих пор ждут изучения в архивах и библиотеках по всему миру, искусственный интеллект может помочь историкам быстрее обрабатывать этот материал, при этом сохраняя человеческую экспертизу в центре этого процесса.

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