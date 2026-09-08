Найрідкісніші єноти у світі котять паперові кульки, граючи у футбол: це турбує вчених (відео)

Дослідники зафіксували, як карликові єноти, що перебувають під загрозою зникнення, роблять паперові кульки — вчені вважають, що це створює проблеми.

Популяція карликових єнотів (Procyon pygmaeus) налічує всього 200 особин і мешкає виключно на мексиканському острові Косумель. Відомо, що представники цього виду генетично відрізняються від своїх родичів на материку і, на жаль, перебувають під загрозою зникнення, пише IFLScience.

Вчені спостерігали за тваринами на острові й помітили, як карликові єноти навчилися катати папір у воді та піску, формуючи маленькі кульки. Ці спостереження свідчать про нову форму поведінки та новий аспект культури тварин.

Зазначимо, що це відкриття було зроблено під час дослідження впливу туризму на єнотів. У ході дослідження вчені спостерігали за двома самками-близнючками, які діставали папір, занурювали його у воду, а потім катали в піску, формуючи кульки. Далі вони використовували ці кульки для гри.

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Єноти занурили папір у воду, а потім скрутили його в кульку з піском Фото: Nessie O'Neil and Dr Michelle Szydlowski

Під час спостережень вчені помітили, як одна молода особина виконувала весь процес виготовлення кульок, а інша спостерігала й намагалася повторити. Після того, як сестру прибрали з ділянки, самка, що залишилася, змогла ліпити кульки самостійно, без участі своєї сестри. Цікаво, що на іншій ділянці з аналогічним доступом до паперу та води молоді єноти не виявляли ознак подібної поведінки.

Вчені стурбовані тим, що представники цього виду стикаються з втратою свого середовища проживання та регулярно взаємодіють з туристами й персоналом пляжних готелів. Як правило, карликові єноти харчуються крабами, фруктами та комахами, але вони також мають майже необмежений доступ до сміття та людської їжі.

Хоча в попередніх дослідженнях вивчалася харчова поведінка, жодних досліджень ігрової поведінки чи маніпулювання предметами у цього виду не проводилося. Вчені стурбовані тим, що, незважаючи на критичний стан популяції, її вивченню все ще приділяється занадто мало уваги.

За словами співавторів дослідження Нессі О’Ніл та доктора Мішель Шідловскі, їхнє відкриття стало першим у історії спостережуваним проявом. Вчені також зазначили, що хочуть повернутися на острів, щоб ще раз спостерігати за цією поведінкою.

Під час спостережень вчені також помітили, як мати двох молодих самок намагалася сплести м’яч. Вчені зазначають, що мати-єнот зробила лише одну спробу сплести кульку, але швидко здалася, не зумівши дістати паперову серветку, яку до цього поклала в миску з водою.

Дослідники також помітили, що після того, як єноти робили м’яч із паперу, тварини потім гралися з ним — загалом таку поведінку спостерігали шість разів. В одному з випадків до двох молодих єнотів приєдналися два молодих карликових коаті (Nasua narica nelsoni), які грали з м'ячем. Під час гри вони гарчали, щоб утримати м’яч, перекидали його один одному та ганялися за ним. Хороша новина — під час гри єноти жодного разу не намагалися проковтнути м’яч.

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