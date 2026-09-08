400 років вважалися вимерлими: щоб врятувати вид, перелітних птахів знову навчають мігрувати (відео)

Протягом століть північний лисий ібіс вважався вимерлим видом, проте зараз вчені намагаються відновити цей вид у рамках найбільшого європейського проєкту.

Північний лисий ібіс — перелітний птах, що мешкав у Центральній Європі до 17 століття, поки вид не вимер внаслідок надмірного полювання з боку людей. Протягом 400 років птахи вважалися вимерлим видом, але тепер у рамках найбільшого європейського проєкту зі збереження видів дослідники намагаються відтворити давно втрачений вид, пише "Фокус".

Сьогодні північний лисий ібіс є одним із найбільш вразливих видів птахів у світі. У рамках проєкту ЄС (LIFE+ Biodiversity) спільно з партнерами з Австрії, Італії та Німеччини цей вид реінтродукується в Європі. Наприклад, станом на кінець 2019 року, коли проєкт LIFE+ завершився, дика популяція північного лисого ібіса налічувала 140 особин, що на 18 % більше, ніж було визначено в початковій меті проєкту.

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За словами вчених, основна проблема полягає в тому, що популяція північного лисого ібіса перебуває під неймовірним тиском, оскільки птахи генетично не знають, куди мігрувати взимку. Щоб врятувати вид від повного вимирання, вчені виростили пташенят вручну, а потім піднялися на борт надлегких літаків і за допомогою мегафонів скерували свою зграю через Альпи до Тоскани. Подальші спостереження показали, що робота вчених увінчалася успіхом: тепер птахи вчать своїх пташенят слідувати тим самим шляхом.

Дослідники також зазначають, що проведення комплексної кампанії проти незаконного полювання на птахів в Італії майже вдвічі зменшило втрати, спричинені браконьєрством. Зазначимо, що до початку проєкту втрати становили близько 60 %, але за останні шість років цей рівень знизився до 31 %. Це один із головних успіхів проєкту в плані загального захисту видів.

Статистика свідчить, що завдяки проєкту та зменшенню втрат від незаконного полювання основною причиною загибелі північного білого ібіса стали ураження електричним струмом. Дослідники перенаправили кошти, щоб впровадити захисні заходи в місцях гніздування Бургхаузена та Кухля в рамках двох пілотних проєктів. Результати показали, що захисні заходи дозволили значно знизити загрозу для птахів, а також зменшити втрати в популяції.

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