45 м завдовжки та 170 тонн ваги: яким був найбільший динозавр на Землі (відео)

Близько 50 років тому вчені виявили останки найбільшого динозавра, що коли-небудь жив на планеті, але потім його кістки "зникли".

Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів — найвражаючими, мабуть, були динозаври. У 1970-х роках палеонтологи, які проводили розкопки у формації Калламеду на півдні Індії, зробили грандіозне відкриття, пише IFLScience.

Дослідникам вдалося виявити кістки неймовірно величезного динозавра, зокрема кістку ноги та фрагменти таза тварини. Спочатку вчені вважали, що скам’янілості належать тиранозаврам. Також припускалося, що це був найбільший динозавр, який коли-небудь ходив по Землі — вважається, що цей гігант міг навіть змагатися за розмірами з китами. Однак пізніше вдалося з'ясувати, що скам'янілість насправді належала зовсім іншому виду.

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Скам’янілість була офіційно описана у 1987 році й отримала назву Bruhathkayosaurus matleyi — спочатку вважалося, що кістки належать м’ясоїдному динозавру, але в 1995 році вид було перекласифіковано до зауроподів. Зазначимо, що зауроподи — це класичні великі тварини з довгою шиєю та довгим хвостом, такі як диплодок і брахіозавр.

Під час дослідження вчені порівняли скам’янілості з кістками інших гігантських зауроподів — стало очевидно, що ця тварина була чимось особливим. Наразі найбільшим відомим динозавром є аргентинозавр, який, ймовірно, досягав 35 метрів у довжину і важив до 80 тонн. Однак кістка ноги Bruhathkayosaurus перевершувала навіть це: довжина ноги гіганта сягала 2 метрів, що на 29% більше, ніж у аргентинозавра. На основі цих вимірювань вчені вважають, що його довжина могла сягати 45 метрів, а вага — до 170 тонн.

Ці неймовірні розміри означають, що Брухаткайозавр — не лише найбільший динозавр в історії, а й найбільша тварина всіх часів, яка перевершила навіть синього кита. На жаль, це все, що відомо на сьогодні, оскільки скам’янілості динозавра буквально розсипалися на порох.

Вчені вважають, що причиною знищення скам’янілостей стала природа гірських порід, у яких вони утворилися. Ці породи складаються з пісковика, який у сезон дощів вбирає багато води. Це саме по собі може створювати величезні проблеми під час розкопок кісток.

За словами палеонтолога з Музею природної історії в Лондоні, професора Пола Барретта, іноді скам’янілі кістки за консистенцією нагадують розмоклое печиво, на кшталт печива для травлення. Вони зберігають форму до певного моменту, але щойно на них чиниться будь-який тиск, вони одразу розсипаються.

Експерти вважають, що, щойно кістки були оголені, вони, ймовірно, зазнали впливу, внаслідок чого були зруйновані. У випадку зі скам’янілостями з Індії, схоже, виникла додаткова проблема: коли камені висихають, вони стискаються й утворюють тріщини. За повідомленнями, до того часу, як кістки потрапили до лабораторії, вони перетворилися на щебінь.

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