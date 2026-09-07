45 м в длину и 170 тонн веса: каким был самый крупный динозавр на Земле (видео)

Около 50 лет назад ученые обнаружили останки самого крупного динозавра, жившего на планете, но затем его кости "исчезли".

История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет назад и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — самыми впечатляющими, пожалуй, были динозавры. В 1970-х годах палеонтологи, проводившие раскопки в формации Калламеду на юге Индии, сделали монументальное открытие, пишет IFLScience.

Исследователям удалось обнаружить кости невероятно гигантского динозавра, включая кость ноги и фрагменты таза животного. Изначально ученые посчитали, что окаменелости принадлежат тираннозаврам. Также предполагалось, что это был самый большой динозавр, когда-либо ходивший по Земле — считается, что этот гигант мог даже соперничать в размерах с китами. Однако позже удалось выяснить, что окаменелость на самом деле принадлежала совершенно иному виду.

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Окаменелость была официально описана в 1987 году и получила название Bruhathkayosaurus matleyi — изначально считалось, что кости принадлежат плотоядному динозавру, но в 1995 году стало вид переклассиифицировали в зауропода. Отметим, что зауроподы — классические крупные животные с длинной шеей и длинным хвостом, такие как диплодок и брахиозавр.

В ходе исследования ученые сравнили окаменелости с костями других гигантских зауроподов — стало очевидно, что это животное было чем-то особенным. В настоящее время самым крупным известным динозавром является аргентинозавр, который, вероятно, достигал 35 метров в длину и весил до 80 тонн. Однако кость ноги Bruhathkayosaurus превосходила даже это: длина ноги гиганта достигала 2 метров, что на 29% больше, чем у аргентинозавра. На основе этих измерений ученые считают, что его длина могла достигать 45 метров, а вес — до 170 тонн.

Эти невероятные размеры означают, что Брухаткайозавр — не только самый крупный динозавр в истории, но и самым большим животным всех времен, превзойдя даже синего кита. Увы, это все, что известно на сегодня, поскольку окаменелости динозавра буквально рассыпались в прах.

Ученые полагают, что причиной уничтожения окаменелостей стала природа горных пород, в которых образовались окаменелости. Эти породы состоят из песчаника, который в сезон дождей впитывает много воды. Это само по себе может создавать огромные проблемы при раскопках костей.

По словам палеонтолога из Музея естественной истории в Лондоне, профессора Пола Барретта, порой окаменелые кости по консистенции напоминают размокшее печенье, вроде печенья для пищеварения. Они сохраняют форму до определенного момента, но как только на них оказывается какое-либо давление, они тут же рассыпаются.

Эксперты считают, что как только кости были обнажены, они, вероятно, подверглись воздействию, и в результате были разрушены. В случае с останками из Индии, похоже, возникла дополнительная проблема: когда камни высыхают, они сжимаются и образуют трещины. По сообщениям, к тому времени, как кости попали в лабораторию, они превратились в щебень.

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