400 лет считались вымершими: чтобы спасти вид, перелетных птиц заново учат мигрировать (видео)

Столетиями северный лысый ибис считался вымершим видом, однако теперь ученые пытаются восстановить вид в ходе крупнейшего европейского проекта.

Северный лысый ибис — перелетная птица, обитавшая в Центральной Европе до 17 века, пока вид не вымер в результате чрезмерной охоты людей. В течение 400 лет птицы считались вымершим видом, но теперь в ходе крупнейшего европейского проекта по сохранению видов, исследователи пытаются восстановить давно утраченный вид, пишет Фокус.

Сегодня северный лысый ибис является одним из наиболее уязвимых видов птиц в мире. В рамках проекта ЕС (LIFE+ Biodiversity) с партнерами из Австрии, Италии и Германии этот вид реинтродуцируется в Европе. Например, по состоянию на конец 2019 года, когда проект LIFE+ завершился, дикая популяция северного лысого ибиса насчитывала 140 особей, что на 18% больше, чем было определено в первоначальной цели проекта.

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По словам ученых, основная проблема заключается в том, что популяция северного лысого ибиса находится под невероятным давлением, поскольку птицы генетически не знают, куда мигрировать зимой. Чтобы спасти вид от полного вымирания, ученые вырастили птенцов вручную, а затем поднялись на борт сверхлегких самолетов и с помощью мегафонов направили свою стаю через Альпы в Тоскану. Дальнейшие наблюдения показали, что работа ученых увенчалась успехом: теперь птицы учат собственных птенцов следовать тому же пути.

Исследователи также отмечают, что проведение комплексной кампании против незаконной охоты на птиц в Италии почти вдвое сократило потери, вызванные браконьерством. Отметим, что до начала проекта потери составляли около 60%, но за последние шесть лет этот уровень снизился до 31%. Это один из главных успехов проекта в плане общей охраны видов.

Статистика показывает, что благодаря проекту и сокращению потерь от незаконной охоты, основной причиной гибели северного белого ибиса стали поражения электрическим током. Исследователи перенаправили средства, чтобы внедрить защитные меры в местах гнездования Бургхаузена и Кухля в рамках двух пилотных проектов. Результаты показали, что защитные средства позволили значительно снизить угрозу для птиц, а также сократить потери в популяции.

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