Самые редкие еноты в мире катают бумажные шарики для игры в футбол: это тревожит ученых (видео)

Исследователи запечатлели, как карликовые еноты, находящиеся под угрозой исчезновения, делают бумажные шарики — ученые считают, это создает проблемы.

Популяция карликовых енотов (Procyon pygmaeus) насчитывает всего 200 особей и обитает только на мексиканском острове Косумель. Известно, что представители этого вида генетически отличаются от своих сородичей на материке и, увы, находятся под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

Ученые наблюдали за животными на острове и заметили, как карликовые еноты научились катать бумагу в воде и песке, формируя маленькие шарики. Эти наблюдения представляют собой новое поведение и аспект культуры животных.

Отметим, что открытие было сделано во время изучения влияния туризма на енотов. В ходе исследования ученые наблюдали за двумя самками-близнецами, которые доставали бумагу, окунали ее в воду, а затем катали в песке, формируя шарики. Далее они использовали эти шарики для игры.

Відео дня

Еноты окунули бумагу в воду, а затем скатали ее в шарик с песком Фото: Nessie O'Neil and Dr Michelle Szydlowski

В ходе наблюдений ученые заметили, как одна молодая особь выполняла весь процесс изготовления шариков, а другая наблюдала и пыталась повторить. После того, как сестру убрали с участка, оставшаяся самка смогла лепить мячи самостоятельно, без участия своей сестры. Любопытно, что на другом участке с аналогичным доступом к бумаге и воде молодые еноты не проявляли признаков подобного поведения.

Ученые обеспокоены тем, что представители этого вида сталкиваются с потерей своей среды обитания и регулярно взаимодействуют с туристами и персоналом пляжных отелей. Как правило карликовые еноты питаются крабами, фруктами и насекомыми, но у них также есть почти неограниченный доступ к мусору и человеческой пище.

Хотя предыдущие исследования изучали пищевое поведение, никаких исследований игрового поведения или манипулирования предметами у этого вида не проводилось. Ученые встревожены тем, что несмотря на критический статус популяции, ее изучению все еще уделяется слишком мало внимания.

По словам соавторов исследования Несси О’Нил и доктора Мишель Шидловски, их открытие стало первым в истории наблюдаемым проявлением. Ученые также отметили, что они хотят вернуться на остров, чтобы наблюдать это поведение еще раз.

В ходе наблюдений ученые также заметили, как мать двух молодых самок пыталась сплести мяч. Ученые отмечают, что мать-енот предприняла лишь одну попутку построить мяч, но быстро сдалась, не сумев достать бумажное полотенце, которое до этого положила в миску с водой.

Исследователи также заметили, что после того, как еноты делали мяч из бумаги, животные затем играли с ним — в общей сложности такое поведение наблюдалось шесть раз. В одном из случаев к двум молодым енотам присоединились два молодых карликовых коати (Nasua narica nelsoni), играя с мячом. В ходе игры они рычали, чтобы удержать мяч, перебрасывали его друг другу и гонялись за ним. Хорошие новости — во время игры еноты ни разу не пытались проглотить мяч.

Другие новости науки