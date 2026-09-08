Бійцю ММА запропонували бій із шимпанзе за 500 000 доларів: чи зможе людина перемогти мавпу

Боєць-аматор змішаних бойових мистецтв заявив, що йому запропонували круглу суму за бій із шимпанзе — чим би насправді закінчився такий поєдинок.

Боєць-аматор змішаних бойових мистецтв (MMA) Коул Джонсон стверджує, що йому запропонували понад 500 000 доларів за бій із шимпанзе. Ця пропозиція може здатися привабливою з фінансової точки зору, але чим насправді закінчився б такий поєдинок — вчені дали відповідь, пише IFLScience.

Час від часу в інтернеті точаться дискусії про те, яких тварин людина теоретично могла б перемогти в бою. За словами вчених, у більшості випадків, на жаль, люди сильно переоцінюють свою силу й недооцінюють міць тварин.

Опитування 2023 року показали, що люди справді впевнені у своїй здатності битися з тваринами один на один. Наприклад, 16% чоловіків вважали, що можуть перемогти вовка, а 7% — що можуть побити грізлі. При цьому 8% чоловіків впевнені, що можуть побити слона — для порівняння, товщина шкіри цієї тварини становить 2,5 сантиметра. Водночас лише 8% жінок і 9% чоловіків вважали, що могли б перемогти горилу, а 22% чоловіків вірять, що їм під силу перемогти шимпанзе.

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Тепер, за словами бійця ММА з Нової Зеландії Коула Джонсона, йому запропонували неймовірні гроші за бій із шимпанзе. Більше того, спортсмен вважає, що йому вистачило б сил, щоб перемогти грізну тварину. Дехто стверджує, що шимпанзе насправді в 6 разів сильніше за людину, але спортсмен запевняє, що це не так. Більше того, він також продемонстрував кілька рухів, показавши, що б він зробив, якби, наприклад, шимпанзе спробувало відірвати йому обличчя.

Джонсон зазначає, що спочатку йому запропонували 500 000 доларів за бій із шимпанзе, однак пізніше ця сума зросла. Більше того, ймовірно, вже навіть є мавпа, яка могла б вступити в сутичку з людиною. Зазначається, що перед боєм тварині не будуть обрізати кігті чи обпилювати зуби, а в якості заходів безпеки залучатимуть людей із транквілізаторами. Але чим насправді закінчився б такий бій?

За словами вчених, шимпанзе — дуже сильні тварини. У дослідженні 2017 року вчені провели відповідні розрахунки, які показали, що м’язи шимпанзе перевершують м’язи людини за максимальною динамічною силою та потужністю приблизно в 1,35 раза. Втім, важливе значення має й розташування цих м’язів: наприклад, у шимпанзе майже вдвічі більше м’язової маси в передніх кінцівках, ніж у людини. Але однієї лише м’язової сили недостатньо.

Інше дослідження показало, що сила укусу шимпанзе становить від 1251 до 1908 ньютонів, що приблизно в 2–3 рази більше, ніж сила укусу людини. Ще один важливий фактор полягає в тому, що шимпанзе наразі не знайомі з правилами ММА, як і з правилами будь-якого іншого виду спорту. Простіше кажучи, у більшості випадків люди знають, коли слід зупинитися, але цього не можна сказати про шимпанзе. Вчені зазначають, що шимпанзе не зрозуміють, коли слід зупинитися, а транквілізатори не допоможуть, якщо хижак встигне розірвати спортсмену яремну вену.

За словами самого бійця, він планує тримати шимпанзе на відстані й виснажити його за кілька хвилин, а потім спробує виконати кидок або щось подібне. Втім, вчені вважають, що у Джонсона просто немає шансів перемогти шимпанзе, як би йому цього не хотілося.

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