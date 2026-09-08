Бойцу ММА предложили бой с шимпанзе за 500 000 долларов: сможет ли человек одолеть обезьяну

Боец-любитель смешанных боевых искусств заявил, что ему предложили круглую сумму за бой с шимпанзе — чем бы на самом деле закончился такой поединок.

Боец-любитель смешанных боевых искусств (MMA) Коул Джонсон утверждает, что ему предложили более 500 000 долларов за бой с шимпанзе. Это предложение может показаться хорошим с финансовой точки зрения, но чем бы на самом деле закончился такой поединок — ученые дали ответ, пишет IFLScience.

Время от времени в интернете появляются дискуссии о том, каких животных теоретически человек мог бы победить в бою. По словам ученых, в большинстве случаев, увы, люди сильно переоценивают свою силу и недооценивают мощь животных.

Опросы 2023 года показали, что люди действительно уверены в своей способности сражаться с животными один на один. Например, 16% мужчин считали, что могут одолеть волка, а 7% полагали, что могут избить медведя гризли. При этом 8% мужчин уверены, что могут избить слона — для сравнения, толщина кожи этого животного составляет 2,5 сантиметра. В то же время лишь 8% женщин и 9% мужчин считали, что могли бы одолеть гориллу, а 22% мужчин верят, что им под силу одолеть шимпанзе.

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Теперь, по словам бойца MMA из Новой Зеландии Коула Джонсона, ему предложили невероятные деньги за бой с шимпанзе. Более того, ученый считает, что ему хватило бы сил, чтобы одолеть грозное животное. Некоторые утверждают, что шимпанзе на самом деле в 6 раз сильнее человека, но спортсмен утверждает, что это не так. Более того, он также показал несколько движений, показав, что бы он сделал, если бы, например, шимпанзе попытался оторвать ему лицо.

Джонсон отмечает, что изначально ему предложили 500 000 долларов за бой с шимпанзе, однако позже эта сумма выросла. Более того, на примете, вероятно, даже есть обезьяна, которая бы могла вступить в схватку с человеком. Отмечается, что перед боем животному не станут обрезать когти или обпиливать зубы, а в каачестве мер безопасности будут использоваться люди с транквилизаторами. Но чем на самом деле закончился бы такой бой?

По словам ученых, шимпанзе — очень сильные животные. В исследовании 2017 году ученые провели соответствующие расчеты, которые показали, чо мышцы шимпанзе превосходят мышцы человека по максимальной динамической силе и мощности примерно в 1,35 раза. Впрочем, важно и расположение этих мышц: например, у шимпанзе почти вдвое больше мышечной массы в передних конечностях, чем у человека. Но одной лишь мышечной силы недостаточно.

Другое исследование показало, что сила укуса шимпанзе составляет от 1251 и 1908 ньютонов, что примерно в 2-3 раза больше, чем сила укуса человека. Еще один важный фактор заключается в том, что шимпанзе в настоящее время не знакомы с правилами ММА, как и с правилами любого другого вида человеческого спорта. Проще говоря, в большинстве случаев люди знают, когда следует остановиться, но того же не скажешь о шимпанзе. Ученые отмечают, что шимпанзе не поймут, когда следует остановиться, а транквилизаторы не помогут, если хищник успеет разорвать спортсмену яремную вену.

По словам самого бойца, он планирует держать шимпанзе на расстоянии и вымотать за пару минут, а затем попытается провести бросок или нечто подобное. Впрочем, ученые считают, что Джонсона попросту нет шансов одолеть шимпанзе, как бы ему этого не хотелось.

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