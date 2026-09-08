У XVIII столітті натураліст розжарював залізні ядра в лабораторії: за що його засудила церква

Французький натураліст Жорж-Луї Леклерк, граф де Бюффон, проводив у своїй лабораторії незвичайний експеримент, за що був засуджений церквою.

Граф де Бюффон був одним із найвидатніших умів епохи Просвітництва. Майже 50 років він керував Королівським садом у Парижі, попередником Ботанічного саду. Граф народився 7 вересня 1707 року в Монбарі, у Бургундії, пише "Фокус".

Де Бюффон зробив грандіозну спробу описати всю природу, тварин, камені, саму Землю в об’ємній праці, яка в підсумку зайняла б 36 томів. У пошуках відповіді на питання про вік нашої планети граф зачепив заборонену тему.

У своїй лабораторії він розжарював залізні ядра до білого, а потім вимірював час їхнього охолодження. На підставі цього він визначив, скільки часу знадобилося Землі, щоб охолонути з моменту її народження.

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Результат виявився приголомшливим для тієї епохи. Планеті було щонайменше 75 000 років. Однак всюди вчили, що вона була створена менше ніж 6000 років тому.

Паризький університет, який у XVIII столітті був головним авторитетом у питаннях католицької віри, засудив працю графа де Бюффона. Але натураліст не став вступати в конфлікт, опублікувавши ввічливе спростування, а потім продовжив видавати томи своєї праці, не змінивши жодного рядка.

У приватних розмовах вчений висував припущення, що Земля може бути ще старшою, можливо, на сотні тисяч років.

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