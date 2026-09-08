В XVIII веке натуралист раскалял железные ядра в лаборатории: за что его осудила церковь

Французский натуралист Жорж-Луи Леклерк, граф де Бюффон проводил в своей лаборатории необычный эксперимент, за что был осужден церковью.

Граф де Бюффон был одним из величайших умов эпохи Просвещения. Он почти 50 лет руководил Королевским садом в Париже, предшественником Ботанического сада. Граф родился 7 сентября 1707 года в Монбаре, в Бургундии, пишет Фокус.

Де Бюффон предпринял колоссальную попытку описать всю природу, животных, камни, саму Землю в объемном труде, который в итоге занял бы 36 томов. В поисках ответа на вопрос о возрасте нашей планеты, граф зашел в запретную тему.

В своей лаборатории он раскалял железные ядра добела, а затем измерял время их охлаждения. На основании этого он вывел, сколько времени потребовалось Земле, чтобы остыть с момента ее рождения.

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Результат оказался ошеломляющим для той эпохи. Планете было как минимум 75 000 лет. Однако повсюду учили, что она была создана менее чем 6000 лет назад.

Парижский университет, который в XVIII веке являлся главным авторитетом в вопросах католической веры, осудил работу графа де Бюффона. Но натуралист не стал конфликтовать, опубликовав вежливое опровержение, а затем продолжил публиковать тома своей работы, не изменив ни единой строки.

В частных разговорах ученый выдвигал предположения, что Земля может быть еще старше, возможно, на сотни тысяч лет.

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