Самое первое оружие на Земле оказалось старше Homo Sapiens: его создали еще до нас

Археологические данные говорят о том, что оружие существовало сотни тысяч лет. Его использовали ранние люди, правда, выглядело оно совсем иначе.

Профессор антропологии Вашингтонского университета Бен Фитцхью говорит, что ученые определяют оружие, как предметы, которые использовались для причинения вреда другим живым существам. Это включает оружие, которое использовалось в межличностных конфликтах среди гомининов, а также для охоты, пишет Live Science.

Принято считать, что копье из Клактона и наконечники копий из Кату-Пан 1 являются самым древним оружием.

Возраст копья Клактона составляет более чем 400 тыс. лет. Эксперты считают, что обнаруженный наконечник копья длиной 37 сантиметров был отломан от более длинного древка, возможно, случайно во время охоты или намеренно в ритуальных целях. Он изготовлен из тисового дерева и был заточен инструментом до острого конца. Отломанный конец так и не был найден.

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Клэктонское копье, найденное при раскопках в 1911 году в Клэктон-он-Си в Эссексе, Англия, сейчас выставлено в Лондонском музее естественной истории, где оно обозначено как самый старый сохранившийся фрагмент деревянного копья в мире.

Археологи считают, что оно было изготовлено либо Homo heidelbergensis, либо неандертальцами — двумя гомининами, предшествовавшими Homo sapiens. На самом деле, копье, по-видимому, старше нашего вида, поскольку самые древние известные окаменелости Homo sapiens датируются примерно 300 000 лет назад. Форма, размер и порода дерева копья из Клэктона позволяют предположить, что это было колющее оружие, а его создатели использовали стратегии совместной охоты.

С 1992 года археологи обнаружили от 20 до 25 деревянных орудий на участке в Шёнингене, Германия, включая целые и фрагментированные копья, а также метательные палки, изготовленные преимущественно из ели и сосны.

По данным Шёнингенского научно-исследовательского музея, они считаются старейшими полностью сохранившимися деревянными орудиями в мире. Сегодня археологи по-разному оценивают возраст оружия — от 200 000 до 300 000 лет. Исторически их создание приписывают Homo heidelbergensis, раннему виду человека, жившему около 700 000–200 000 лет назад на территории Европы, некоторых частей Африки и, возможно, на территории современного Китая. Согласно исследованию 2025 года, более поздние датировки предполагают, что копья могли быть изготовлены неандертальцами.

Ученые считают, что эти копья, средняя длина которых составляет чуть более 2 метров, использовались в качестве колющего, метательного или комбинированного оружия для охоты на крупных млекопитающих, таких как лошади, согласно исследованию 2024 года. Более короткие метательные палки, как полагают, были метательным оружием и имели среднюю длину около 65 сантиметров.

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