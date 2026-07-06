Назван единственный период в истории человечества, когда не было войн

Историк из Стэнфордского университета Иэн Моррис говорит, что в истории человечества был период без единой войны, но есть нюанс. Ответ зависит о того, что именно считать войной.

Если война означает борьбу между двумя правительствами, тогда мирные времена на Земле действительно были. Дело в том, что на протяжении почти 99% истории человечества правительств просто не существовало, отмечает Моррис, пишет Live Science.

Но насилие всегда шло рука об руку с людьми.

“Жили ли люди без насилия? Ответ довольно очевиден – не, люди всегда убивали друг друга”, - говорит историк.

Анализ исторических данных показывает, что войны были редким явлением в ранней истории человечества, когда люди были охотниками-собирателями.

“В культурах охотников-собирателей до появления земледелия было мало или совсем не было войн”, - говорит профессор истории Университета Джорджа Мейсона Питер Стернс.

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Это подтверждается археологическими данным. Ученые долго время искали в древних человеческих костях следы военных травм. Крайне мало таких свидетельств было найдено до 8 тыс. года до н.э. Но с момента, когда люди начали переходить от кочевого образа жизни к постоянным поселениям, такие травмы стали широко распространены.

Но это совсем не значит, что насилие отсутствовало в доисторических обществах. К примеру, в Кении ученые нашли 27 скелетов, возрастом 10 тыс. лет. На костях были обнаружены признаки насильственной смерти. Антропологи говорят, что это были свидетельства межгруппового насилия среди ранних охотников-собирателей. На доисторическом кладбище в Судане были найдены останки возрастом 13 тыс. лет с признаками межгрупповых нападений.

Но такое межличностное насилие, обычно не считается войной.

“Исследователи, которые фокусируются на войне как на специфической категории насилия, обычно определяют её, говоря, что это должно быть насилие, организованное правительством, или же коллективное насилие, в результате которого погибает больше определенного числа людей”, - объясняет Моррис.

С появлением крупных королевств и империй войны стали очень распространенным явлением. Войны в основном были нормой на протяжении всей истории, а знаменитые “мирные” эпохи, такие как Pax Romana (Римский мир), обычно означали лишь то, что одна могущественная группа победила всех остальных и подчинила их себе.

“Войны — это дорого и рискованно. Поэтому во многих периодах истории стабильность и мир достигались благодаря тому, что соперники, противники и соседи могли сравниться по своим возможностям”, - говорит профессор всемирной истории Оксфордского университета Питер Франкопан.

В истории существовало несколько периодов, когда соперничающим державам удавалось избегать войн.

Примерно с 1400 по 1200 год до н.э. великие державы древнего Ближнего Востока — в основном Египет и Хеттская империя, пережили два необычно длительных периода без крупных войн. Мир стал возможен благодаря тому, что “великие цари” признавали друг друга равными и урегулировали свои территориальные и политические разногласия посредством формальных договоров, а не войны.

На протяжении большей части своей истории Рим и Персия находились в состоянии войны. Затем, примерно с 387 по 501 год нашей эры, две сверхдержавы прекратили воевать. Историки называют этот период «Долгим V веком» и предлагают множество объяснений этого периода мира, в том числе то, что обе стороны столкнулись с серьезными внешними угрозами, которые сделали войну менее выгодной

Примерно с 1000 по 1200 год нашей эры богатая династия Сун в Китае обеспечила мир со своими воинственными северными соседями — династиями Ляо и Цзинь — регулярно выплачивая им деньги за поддержание мира. Хотя эти денежные подарки (или взятки) выглядели как проявление слабости, выплаты были ничтожны по сравнению с тем, что Китай зарабатывал на торговле.

Другой пример, это “долгий мир” между Китаем, Кореей и Японией примерно с 1600 по 1850 год. В то время как европейские государства на протяжении этих столетий боролись за власть и территорию посредством войн, государства Восточной Азии жили в относительном мире.